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Ракету «Союз-2» унифицируют для разных космодромов 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
«Союз-2» унифицируют для разных космодромов
Фото: ТАСС
Ракетно-космический центр (РКЦ) «Прогресс» начал работу по унификации ракет «Союз-2» для пусков с космодромов Байконур и Восточный.
«Работы по унификации РН «Союз-2» в РКЦ «Прогресс» начаты», — приводит РИА Новости слова официального представителя предприятия.
Ранее заместитель генконструктора РКЦ «Прогресс» Сергей Волков сообщал, что ракету «Союз-2», собранную под пуск с Байконура, нельзя будет запустить с Восточного, и наоборот.
Гендиректор ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрий Баранов заявлял, что Россия намерена увеличить количество пусков ракет «Союз».
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Теги:
Наука и техника , Армия , Оружие , Технологии , Дмитрий Баранов , Сергей Волков , РКЦ "Прогресс" , РИА Новости , Байконур
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