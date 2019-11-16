«Союз-2» унифицируют для разных космодромов

Ракетно-космический центр (РКЦ) «Прогресс» начал работу по унификации ракет «Союз-2» для пусков с космодромов Байконур и Восточный.
«Работы по унификации РН «Союз-2» в РКЦ «Прогресс» начаты», — приводит РИА Новости слова официального представителя предприятия.
Ранее заместитель генконструктора РКЦ «Прогресс» Сергей Волков сообщал, что ракету «Союз-2», собранную под пуск с Байконура, нельзя будет запустить с Восточного, и наоборот.
Гендиректор ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрий Баранов заявлял, что Россия намерена увеличить количество пусков ракет «Союз».