Названа причина распада Новоассирийского царства

Учёные назвали причину распада Новоассирийского царства

Группа исследователей назвала причины, которые способствовали расцвету и упадку Новоассирийского царства, сверхдержавы древнего мира.

Новоассирийское царство, простиравшееся от Ирана до Египта , было крупнейшей империей своего времени. Оно рухнуло спустя два века господства после падения своей столицы Ниневии в 612 году до нашей эры. Несмотря на обилие клинописных текстов, археологических раскопок и полевых исследований, археологи и историки не могли объяснить, почему историческая империя распалась так неожиданно и бесповоротно. Команда исследователей во главе с Университетом штата Калифорния изучила архивные и археологические данные и впервые смогла определить причину распада империи. Исследователи обнаружили следы резкой 60-летней засухи, которая настолько ослабила ассирийское государство, что Ниневия была захвачена войсками противников за три месяца.

Команда учёных проанализировала сталагмиты, извлечённые из пещеры на северо-востоке Ирака. С помощью анализа учёным удалось проследить историю климата через отношения изотопов кислорода и урана в инфильтрирующей воде. Исследовательская группа синхронизировали эти данные с археологическими и клинописными записями и смогла впервые задокументировать палеоклиматические данные о засухе, которая затронула центр Ассирии во время распада империи. Исследование также показало, что долгая засуха следовала за таким же долгим периодом сильных дождей, которые способствовали быстрому росту и расцвету Ассирийской империи.