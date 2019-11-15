Озвучены выплаты США России за полеты на «Союзах»

Озвучена сумма выплат США России за полеты на «Союзах»

Пола Мартина. США потратили почти 4 млрд долларов на доставку астронавтов на российских кораблях «Союз», следует из данных отчета главного инспектора НАСА

«На июль 2019 года НАСА приобрело 70 мест в «Союзах» стоимостью 3,9 млрд долларов для доставки американских и партнерских астронавтов на станцию и обратно на Землю», — передает РИА «Новости» текст отчета.

В документе указано, что за 20 лет существования МКС к ней было осуществлено 85 пилотируемых полетов российских «Союзов» и американских Space Shuttle. На станции побывали 239 астронавтов и космонавтов.

В конце октября глава НАСА Джим Брайденстайн сообщил, что Соединенным Штатам понадобились дополнительные места на российских «Союзах». Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин пообещал помочь НАСА с доставкой астронавтов на МКС, распорядившись задействовать резервные мощности завода РКК «Энергия» для создания двух дополнительных пилотируемых кораблей «Союз МС».