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Озвучена сумма выплат США России за полеты на «Союзах» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 7 1 час назад
Озвучены выплаты США России за полеты на «Союзах»
Фото: РИА Новости
США потратили почти 4 млрд долларов на доставку астронавтов на российских кораблях «Союз», следует из данных отчета главного инспектора НАСА Пола Мартина.
«На июль 2019 года НАСА приобрело 70 мест в «Союзах» стоимостью 3,9 млрд долларов для доставки американских и партнерских астронавтов на станцию и обратно на Землю», — передает РИА «Новости» текст отчета.
В документе указано, что за 20 лет существования МКС к ней было осуществлено 85 пилотируемых полетов российских «Союзов» и американских Space Shuttle. На станции побывали 239 астронавтов и космонавтов.
В конце октября глава НАСА Джим Брайденстайн сообщил, что Соединенным Штатам понадобились дополнительные места на российских «Союзах». Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин пообещал помочь НАСА с доставкой астронавтов на МКС, распорядившись задействовать резервные мощности завода РКК «Энергия» для создания двух дополнительных пилотируемых кораблей «Союз МС».
Напомним, ранее в пятницу вице-президент США Майкл Пенс заявил, что новые американские космические корабли смогут совершать полеты на орбиту в первой половине 2020 года, и американским астронавтам больше не придется летать в космос на российских кораблях.
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Теги:
Наука и техника , США , Технологии , Дмитрий Рогозин , Майкл Пенс , Пол Мартин , Роскосмос , NASA , РИА Новости
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