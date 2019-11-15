Найдены древнеримские могилы с трубами для вина

Во Франции нашли древнеримские могилы с трубами для вина

На юге Франции обнаружили римский некрополь, созданный более двух тысяч лет назад. Он содержит более тысячи захоронений, около трехсот из них уже раскопаны, сообщает Национальный институт охранных археологических исследований (INRAP).

Археологи установили, что на кладбище погребали людей низшего сословия: плебеев, вольноотпущенников, рабов. Большинство из них предварительно кремировали.

В некоторых могилах сохранились необычные приспособления в виде труб, выходивших на поверхность. По мнению специалистов, они использовались для приношений усопшим: в них кидали еду и заливали вино и другие напитки.

Некрополь располагался на территории первой римской колонии в Галлии. Современный город Нарбонна возник на месте поселения Нарбо-Марциус, основанного в 118 году до нашей эры. При Юлии Цезаре (100-44 годы до нашей эры) там был расквартировал Х легион «Всадник». Со временем его расформировали, а ветеранам выдали земельные наделы недалеко от воинских лагерей.

На протяжении своей истории Нарбонну захватывали вестготы и сарацины, а в средние века он перешел под владычество Франции.

Некрополь обнаружили во время исследовательских работ, предваряющих строительство нового жилого квартала. Он отлично сохранился, так как некогда во время наводнения его затопило и покрыло толстым слоем речного ила.

Ранее сообщалось, что в Египте раскопали уникальную гробницу-катакомбы римского периода. Внутри сохранилось каменное панно с изображением египетских богов.