РАН объявила имена новых академиков 

Российская академия наук подвела итоги тайного голосования и объявила имена новых академиков и членов-корреспондентов.
Среди новых академиков:
—Дмитрий Пушкарь — главный уролог Минздрава, ведущий разработчик уникального российского хирургического робота;—Иван Стилиди — директор Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина;—Сергей Деев — специалист в области молекулярной иммунологии, разработчик передовой методики, позволяющей одновременно диагностировать и лечить рак;—Гарегин Тосунян — президент Ассоциации российских банков;—Виктор Савиных — знаменитый космонавт, дважды Герой Советского Союза, президент Московского государственного университета геодезии и картографии.
В число членов-корреспондентов вошли:
—Евгений Рогаев — основоположник методов анализа ДНК для судебно-медицинской экспертизы, в свое время проводивший генетическую идентификацию останков семьи последнего русского царя Николая II;—Николай Кропачев — ректор Санкт-Петербургского государственного университета;—Зураб Кекелидзе — генеральный директор Центра психиатрии и наркологии имени Сербского;—Алексей Орыщенко — гендиректор Центрального научно-исследовательского института конструкционных материалов "Прометей", входящего в Курчатовский институт;—Сергей Мироненко — научный руководитель Государственного архива.
Выборы в РАН проходили в три этапа. Сначала состоялось тайное голосование на секциях тематических отделений Академии наук, затем избранных там ученых утвердили на общем собрании каждого отделения. После этого кандидатов рекомендовали к утверждению на окончательном тайном голосовании общего собрания РАН.
По словам главы Академии наук Александра Сергеева, нынешние выборы отличались высоким конкурсом — на одно место академика претендовали около четырех человек, а на место членкора — почти девять. Кроме того, РАН расширила перечень специальностей, по которым были открыты вакансии, и разрешила участвовать в выборах кандидатам с двойным гражданством.
Профессиональные и этические качества соискателей оценивали экспертные и этические комиссии. В результате они рекомендовали допустить к выборами чуть более половины претендентов на звание академика и треть кандидатов в членкоры.