РАН объявила имена новых академиков

Российская академия наук подвела итоги тайного голосования и объявила имена новых академиков и членов-корреспондентов.

Среди новых академиков:

В число членов-корреспондентов вошли:

Выборы в РАН проходили в три этапа. Сначала состоялось тайное голосование на секциях тематических отделений Академии наук, затем избранных там ученых утвердили на общем собрании каждого отделения. После этого кандидатов рекомендовали к утверждению на окончательном тайном голосовании общего собрания РАН.

По словам главы Академии наук Александра Сергеева, нынешние выборы отличались высоким конкурсом — на одно место академика претендовали около четырех человек, а на место членкора — почти девять. Кроме того, РАН расширила перечень специальностей, по которым были открыты вакансии, и разрешила участвовать в выборах кандидатам с двойным гражданством.

Профессиональные и этические качества соискателей оценивали экспертные и этические комиссии. В результате они рекомендовали допустить к выборами чуть более половины претендентов на звание академика и треть кандидатов в членкоры.