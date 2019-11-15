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РАН объявила имена новых академиков 

РИА Новости + ещё 8 2 часа назад
РАН объявила имена новых академиков
Фото: РИА Новости
Российская академия наук подвела итоги тайного голосования и объявила имена новых академиков и членов-корреспондентов.

Среди новых академиков:

Дмитрий Пушкарь — главный уролог Минздрава, ведущий разработчик уникального российского хирургического робота;Иван Стилиди — директор Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина;Сергей Деев — специалист в области молекулярной иммунологии, разработчик передовой методики, позволяющей одновременно диагностировать и лечить рак;Гарегин Тосунян — президент Ассоциации российских банков;Виктор Савиных — знаменитый космонавт, дважды Герой Советского Союза, президент Московского государственного университета геодезии и картографии.

В число членов-корреспондентов вошли:

Евгений Рогаев — основоположник методов анализа ДНК для судебно-медицинской экспертизы, в свое время проводивший генетическую идентификацию останков семьи последнего русского царя Николая II;Николай Кропачев — ректор Санкт-Петербургского государственного университета;Зураб Кекелидзе — генеральный директор Центра психиатрии и наркологии имени Сербского;Алексей Орыщенко — гендиректор Центрального научно-исследовательского института конструкционных материалов "Прометей", входящего в Курчатовский институт;Сергей Мироненко — научный руководитель Государственного архива.
Выборы в РАН проходили в три этапа. Сначала состоялось тайное голосование на секциях тематических отделений Академии наук, затем избранных там ученых утвердили на общем собрании каждого отделения. После этого кандидатов рекомендовали к утверждению на окончательном тайном голосовании общего собрания РАН.
По словам главы Академии наук Александра Сергеева, нынешние выборы отличались высоким конкурсом — на одно место академика претендовали около четырех человек, а на место членкора — почти девять. Кроме того, РАН расширила перечень специальностей, по которым были открыты вакансии, и разрешила участвовать в выборах кандидатам с двойным гражданством.
Профессиональные и этические качества соискателей оценивали экспертные и этические комиссии. В результате они рекомендовали допустить к выборами чуть более половины претендентов на звание академика и треть кандидатов в членкоры.
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Теги:
Наука и техника , Виктор Савиных , Гарегин Тосунян , Иван Стилиди , Николай Кропачев , Зураб Кекелидзе , Николай II , Сергей Мироненко , МГУ , Минздрав РФ , Курчатовский институт , РАН
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