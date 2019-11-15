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Астрономы застали танец лун Нептуна 

Популярная механика + ещё 1 1 час назад
Астрономы застали танец лун Нептуна
Фото: Популярная механика
Нептун — восьмая планета Солнечной системы. Это ледяной гигант, примерно впятеро меньше Юпитера. По современным данным, у него 14 спутников, большинство из них — маленькие.
Как выяснили ученые из Лаборатории реактивного движения, два спутника Нептуна находятся в крайне необычном резонансе, напоминающем танец. Наяда и Таласса — два небольших тела вытянутой формы с длиной порядка сотни километров. Они находятся близко к Нептуну, и обращаются вокруг него очень быстро: Таласса за 7.5 часов, Наяда — чуть более семи часов. Для ближайших к Нептуну лун это довольно типично: их известно пять, их периоды обращения составляют от 7 до 13 часов. Есть предположение, что это остатки одного более крупного спутника, который разрушился после того, как Нептун захватил Тритон — свой крупнейший спутник, превосходящий по размерам Плутон.
Наяда движется на орбите, наклоненной по отношению к плоскости экватора Нептуна на 4.5 градуса.
Наяда и Таласса регулярно сближаются, минимальное расстояние между ними в такие моменты составляет всего 3540 километров, почти как от Москвы до Красноярска (3352 км). Но спутники Нептуна не сталкиваются. Сближаясь, они исполняют серию колебательных движений, благодаря которым их орбиты не пересекаются.
Наблюдатель на Талассе увидел бы Наяду по нескольку раз выше и ниже себя. Астрономы назвали этот феномен «танцем избегания».
Как говорит один из авторов открытия Марина Брозович (Marina Brozovic) из JPL, хотя астрономам известно множество случаев орбитального резонанса, нептунианский на сегодняшний день — самый причудливый.
Ознакомиться с подробностями можно в препринте статьи, выложенном на arXiv.org, краткое изложение доступно на сайте JPL.
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Теги:
Наука и техника , Марина Брозович
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