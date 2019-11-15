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Instagram начал скрывать лайки у пользователей по всему миру 

Прайм + ещё 17 3 часа назад
Instagram начал скрывать лайки у пользователей
Фото: globallookpress.com
Американская социальная сеть Instagram запустила в тестовом режиме функцию, которая скрывает число лайков под постами пользователей по всему миру. Об этом пресс-служба соцсети написала в Twitter.
Отмечается, что разработчики тем самым хотят, чтобы подписчики обращали внимание на контент, не отвлекаясь на количество лайков.
В России тестирование скрытия лайков для подписчиков тоже началось, но пока метки "нравится" исчезли не у всех пользователей.
По мнению Instagram, количество отметок "мне нравится" должно быть видно только автору поста, но не его подписчикам.
Первыми под тестирование попали пользователи социальной сети в Австралии, Бразилии, Канаде, Ирландии, Италии, Японии и Новой Зеландии.
Отмечается, что в этих странах первые отзывы о нововведении "были положительными".
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Теги:
Наука и техника
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