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Генетики опровергли популярный миф о древнеегипетских мумиях 

Российская Газета 45 минут назад
Генетики опровергли миф о древнеегипетских мумиях
Фото: iStock
Команда австралийских ученых во главе с Салли Васеф из Университета Гриффита провела исследование и опровергла популярный миф о том, что в Древнем Египте ибисы были одомашнены специально для мумификации и жертвоприношений.
Исследование опубликовано в журнале PLOS ONE, а коротко о нем рассказывает Phys.org. В Древнем Египте ибисы имели сакральное значение и почитались как священные птицы. В ходе исследований древних гробниц были обнаружены миллионы мумифицированных птиц.
Считается, что такая практика появилась около 664 года до нашей эры и существовала примерно до 250 года нашей эры. Птиц приносили в жертву, их мумии использовались и в ритуальных церемониях, посвященных богу мудрости и знаний Тоту.
Но откуда древние египтяне взяли миллионы ибисов? В некоторых подземельях их мумиями было занято все пространство, от пола до потолка. Общепринятая гипотеза гласит, что люди одомашнили эту птицу. Ибисов выращивали специально для ритуалов.
Новое исследование опровергает эту гипотезу. Австралийские ученые впервые провели полный генетический анализ. Они изучили ДНК, отобранную из 40 мумий ибисов, найденных в шести подземных камерах и датируемых примерно 500 годом до нашей эры.
Кроме того, ученые исследовали 26 образцов ДНК современных ибисов, причем образцы были взяты по всей Африки. Затем генетики сравнили полученные данные и пришли к выводу, что мумифицированные птицы были пойманы в дикой среде.
Ученые объясняют, что говорить так позволило сравнение генетического разнообразия между дикими популяциями и принесенными в жертву ибисами.
Если бы птицы были одомашнены и выращивались на "ферме", говорят они, то ожидаемым результатом было бы низкое генетическое разнообразие из-за скрещивания ограниченных популяций.
Но исследование, напротив, указало на высокое генетическое разнообразие мумифицированных ибисов, что говорит об их принадлежности к дикой популяции.
Впрочем, исследователи не исключают, что древние египтяне ухаживали за ибисами, однако делали это на озерах и болотах в естественной природной среде обитания, а не в домашних условиях. То есть люди не занимались "промышленным производством" ритуальных птиц.
Возможно, они предпринимали попытки одомашнивания, но это было, скорее, кратковременное приручение. Авторы работы предполагают, что птиц, возможно, выращивали только в то время года, когда они были необходимы для жертвоприношения.
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Теги:
Наука и техника , Наука , Египет
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