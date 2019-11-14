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Происшествия

Индия в 2020 году может запустить лунную миссию «Чандраян-3», сообщили СМИ 

РИА Новости 1 час назад
Индия запустит миссию «Чандраян-3»
Фото: NASA
Индийская организация космических исследований (ISRO) в ноябре 2020 года намерена осуществить запуск к Луне новой миссии, которая получит название "Чандраян-3", пишет газета Times of India со ссылкой на источники в ведомстве.
Согласно этим данным, подготовкой к отправке предполагаемой лунной экспедиции займутся специальные комитеты на базе ISRO, которые с октября текущего года уже провели несколько заседаний.
"Крайне важно провести детальный анализ изменений и нововведений, которые позволят добиться успешной посадки лунохода", — сообщил один из собеседников издания, апеллируя к неудачной попытке прилунения посадочного модуля аппарата "Чандраян-2".
Как отмечает газета, ISRO намерена отправить к Луне новую миссию до конца следующего года, и ноябрь рассматривается сотрудниками организации как наиболее удачное окно.
Индийский космический аппарат "Чандраян-2" вышел на орбиту Луны 20 августа. В сентябре спускаемый модуль "Викрам" должен был совершить контролируемый спуск на поверхность Луны. Снижение аппарата проходило нормально, однако на высоте 2,1 км произошли сбой и отклонение от маршрута, детали которых до сих пор неясны. Затем связь "Викрама" с командным пунктом была потеряна. После череды безуспешных попыток сотрудники Индийской организации космических исследований прекратили прилагать усилия для восстановления связи с ним.
"Викрам" должен был доставить на поверхность Луны небольшой шестиколесный ровер "Прагьян" весом около 27 килограммов. Предполагалось, что последний проработает там в течение одного лунного дня, изучая минералогический и элементный состав лунной поверхности, а также регистрируя местную сейсмическую активность.
Стоимость проекта "Чандраян-2", который является полностью индийским, составила порядка 125 миллионов долларов. В случае успеха Индия стала бы четвертой страной в мире (после СССР, США и Китая), совершившей мягкую посадку на поверхности естественного спутника Земли.
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Теги:
Наука и техника , Технологии , Газета The Times , Индия
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