В Китае испытали аппарат для посадки на Марс

Специалисты Китайского национального космического управления (CNSA) в четверг испытали к северу от столицы КНР аппарат для посадки на поверхность Марса. Тест был осуществлен на специальной площадке в районе города Хуайлай в провинции Хэбэй в присутствии официальных лиц и журналистов, сообщает корреспондент ТАСС с места события.

"Испытание прошло успешно", — проинформировали организаторы.

При помощи специального устройства с высоты 70 м была осуществлена симуляция снижения со скоростью, соответствующей гравитации Красной планеты.

Ранее китайские власти сообщили, что в 2020 году КНР планирует направить свой первый автоматический аппарат к Марсу, а через 10 лет — получить образцы грунта с поверхности этой планеты. Пилотируемый полет к ней, как полагают местные эксперты, состоится до 2050 года.

По мнению китайских специалистов, изучение Марса поможет составить прогноз о том, какой будет Земля в будущем. Некоторые из них не исключают, что при обнаружении там воды в долгосрочной перспективе станет возможным и заселение этого небесного объекта, единственного в Солнечной системе напоминающего нашу планету.