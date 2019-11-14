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Гранты российским ученым перечислят по новым правилам 

Парламентская газета + ещё 1 1 час назад
Изменились правила выплат грантов российским ученым
Фото: PIXABAY.COM
Кабинет министров скорректировал порядок перечисления грантов, выделяемых для господдержки исследований, проводимых под руководством ведущих ученых в российских вузах, научных учреждениях и государственных научных центрах.
Решение принято постановлением Правительства РФ от 31 октября 2019 года № 1395 «О внесении изменений в Правила предоставления грантов в форме субсидий из федерального бюджета, выделяемых для государственной поддержки научных исследований, проводимых под руководством ведущих ученых в российских образовательных организациях высшего образования, научных учреждениях и государственных научных центрах Российской Федерации», вступающим в силу сегодня, 14 ноября.
Отныне бюджетные (автономные) учреждения обязаны включить в соглашение о предоставлении гранта график перечисления средств. В соответствии с ним и будут перечисляться средства на лицевые счета в территориальном органе Федерального казначейства, открытые организацией.
Юрлицам, не являющимся участниками бюджетного процесса, деньги переведут не позднее 2-го рабочего дня после предоставления ими в отделение казначейства документов для оплаты финансового обязательства.
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Теги:
Наука и техника , Наука , Федеральное казначейство , Правительство РФ
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