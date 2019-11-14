Изменились правила выплат грантов российским ученым

Гранты российским ученым перечислят по новым правилам

Кабинет министров скорректировал порядок перечисления грантов, выделяемых для господдержки исследований, проводимых под руководством ведущих ученых в российских вузах, научных учреждениях и государственных научных центрах.

Решение принято постановлением Правительства РФ от 31 октября 2019 года № 1395 «О внесении изменений в Правила предоставления грантов в форме субсидий из федерального бюджета, выделяемых для государственной поддержки научных исследований, проводимых под руководством ведущих ученых в российских образовательных организациях высшего образования, научных учреждениях и государственных научных центрах Российской Федерации», вступающим в силу сегодня, 14 ноября.

Отныне бюджетные (автономные) учреждения обязаны включить в соглашение о предоставлении гранта график перечисления средств. В соответствии с ним и будут перечисляться средства на лицевые счета в территориальном органе Федерального казначейства , открытые организацией.

Юрлицам, не являющимся участниками бюджетного процесса, деньги переведут не позднее 2-го рабочего дня после предоставления ими в отделение казначейства документов для оплаты финансового обязательства.