Не ценная бумага: Дуров судится с США за криптовалюту

Telegram, принадлежащая Павлу Дурову , требует отклонить иск Комиссии по ценным бумагам и биржам США , связанный с выпуском криптовалюты Gram. Представители компании утверждают, что не нарушили ни один американский закон, так как Gram не является ценной бумагой.

Компания Telegram намерена оспорить иск Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США, поданный против запуска криптовалюты Gram. Это следует из документа, опубликованного на сайте Court Listener.

В Telegram требуют признать иск неправомерным, так как компания не стала регистрировать Gram в качестве ценной бумаги, потому что он ей не является.

«Gram все еще не существует, но в случае его появления он будет представлять собой валюту и/или товар, а не ценные бумаги в соответствии с федеральными законами о ценных бумагах», — говорится в документе.

Представители Telegram подчеркнули, что компания ничего не нарушила и не подала заявление на регистрацию криптовалюты, так как это не предусмотрено американским законодательством. Кроме того, юристы Telegram также потребовали компенсации за причиненный ущерб.

В середине октября стало известно, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США добилась временного запрета на запуск криптовалюты Gram и блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON). Обе компании, которые стоят за развитием этих проектов, зарегистрированы на имя Павла Дурова, владельца Telegram.

«Наши чрезвычайные действия направлены на то, чтобы помешать Telegram наводнить рынки США цифровыми токенами, которые, как мы утверждаем, были проданы незаконно», — заявила сопредседатель отдела правоприменения SEC Стефани Авакян.

По данным комиссии, к настоящему времени через 171 транзакцию компании продали около 2,9 млрд токенов Gram. Из них около 1 млрд токенов в ходе 39 транзакций приобретены американскими инвесторами, сумма этих сделок — $425,5 млн Как отметил регулятор, они должны были перейти в собственность покупателей не позднее 31 октября. К этой дате покупатели и сам Telegram смогли бы совершать операции с миллиардами токенов на американском рынке.

В самом начале октября инвесторам пришло письмо от TON, в котором говорится, что для получения Gram те должны до 16 октября предоставить Telegram сгенерерованные в ходе сделок ключи. Эти операции SEC посчитала незаконными ввиду того, что выпуск Gram не зарегистрирован как эмиссия ценных бумаг в соответствии с законом от 1933 года.

После этого компания Telegram сообщила нью-йоркскому суду, что готова приостановить запуск блокчейн-платформы и операции по криптовалюте. В документе от адвокатов компании говорится о том, что она не будет продавать созданную криптовалюту Gram минимум 5 месяцев и до того момента, пока суд не разрешит все юридические вопросы дела.

«Хотя требования комиссии не являются обоснованными, …Telegram приняла решение отложить запуск блокчейн-платформы», — подчеркивается в ходатайстве.

Общая сумма инвестиций в криптовалюту Gram оценивается в $1,7 млрд При этом, хотя инвесторам обещали закончить запуск к 31 октября, большинством голосов было решено не требовать деньги обратно, а подождать запуска платформы до апреля следующего года.

Если суд все-таки не прислушается к доводам Telegram, и иск Комиссии по ценным бумагам и биржам не будет отозван, то слушания по делу Gram состоятся 18-19 февраля 2020 года. Ранее суд был намерен провести заседание в октябре текущего года.

«Февральские слушания отличаются от ранее назначенных на 24 октября, поскольку на этих слушаниях должны были только рассмотреть вопрос о возможном переносе запуска платформы. Мы и наши советники будем использовать полученное время для того, чтобы на февральском слушании позиция Telegram была представлена ​​и поддержана как можно сильнее», — говорится в письме руководства компании инвесторам Gram.

Трудности с запуском собственной криптовалюты испытывает и другая технологическая компания — Facebook. В середине октября стало известно, что Франция, Германия и Италия готовят меры по запрету появления в Европе криптовалюты Libra, разрабатываемой корпорацией Марка Цукерберга . Французский министр экономики и финансов Бруно Ле Мэр заявил о том, что его страна против вмешательства в европейские финансовые механизмы частной коммерческой компании.