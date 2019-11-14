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Политика

Учёные впервые исследовали связь между антиматерией и тёмной материей 

News.ru + ещё 2 50 минут назад
Исследована связь между антиматерией и тёмной материей
Фото: Yvette Smith/nasa.com
Уникальный эксперимент, целью которого было обнаружить связь между тёмной материей и антиматерией, провели учёные Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN).
По данным журнала Nature, исследователи попытались выявить взаимодействие аксиона — гипотетической частицы — «посредника» тёмной материи — с фрагментами антиматерии.
Специалисты проанализировали данные, полученные сотрудником японского исследовательского института RIKEN Кристиана Сморра, который в 2017 году провёл ультраточные измерения магнитного момента антипротона. В результате специалисты CERN смогли установить границы параметров, при которых следует искать взаимодействие между аксионом и антипротонами.
Данные результаты увеличивают шанс обнаружить сам аксион.
Тёмная материя составляет порядка 85% всей массы Вселенной. Состав её неизвестен, она даёт о себе знать благодаря гравитационному воздействию на большие массы. Учёные делают вывод, что частицы тёмной материи слабо взаимодействуют с частицами известной материи.
Ранее News.ru писал, что Совет Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) оставил Фабиолу Джанотти генеральным директором организации на второй срок, который начнётся 1 января 2021 года. В 2016 году Джанотти стала первой женщиной в истории, возглавившей ЦЕРН.
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Теги:
Наука и техника , Наука
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