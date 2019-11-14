Исследована связь между антиматерией и тёмной материей

Учёные впервые исследовали связь между антиматерией и тёмной материей

Уникальный эксперимент, целью которого было обнаружить связь между тёмной материей и антиматерией, провели учёные Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN).

По данным журнала Nature, исследователи попытались выявить взаимодействие аксиона — гипотетической частицы — «посредника» тёмной материи — с фрагментами антиматерии.

Специалисты проанализировали данные, полученные сотрудником японского исследовательского института RIKEN Кристиана Сморра, который в 2017 году провёл ультраточные измерения магнитного момента антипротона. В результате специалисты CERN смогли установить границы параметров, при которых следует искать взаимодействие между аксионом и антипротонами.

Данные результаты увеличивают шанс обнаружить сам аксион.

Тёмная материя составляет порядка 85% всей массы Вселенной. Состав её неизвестен, она даёт о себе знать благодаря гравитационному воздействию на большие массы. Учёные делают вывод, что частицы тёмной материи слабо взаимодействуют с частицами известной материи.

Ранее News.ru писал, что Совет Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) оставил Фабиолу Джанотти генеральным директором организации на второй срок, который начнётся 1 января 2021 года. В 2016 году Джанотти стала первой женщиной в истории, возглавившей ЦЕРН.