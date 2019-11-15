Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Появились подробности пропажи Марии Стерниковой
Появились подробности пропажи Марии Стерниковой
Происшествия
Соседи рассказали о семье убитой в Крыму девочки
Соседи рассказали о семье убитой в Крыму девочки
Происшествия
В словах Собчак будут искать экстремизм
В словах Собчак будут искать экстремизм
Общество
Взрывы под Харьковом: ВСУ понесли потери
Взрывы под Харьковом: ВСУ понесли потери
Войска

Telegram переедет 

Lenta.ru + ещё 1 25 минут назад
Telegram переедет
Фото: РИА Новости
Штаб-квартира Telegram может быть перенесена из Дубая в швейцарский город Цуг. Для компании, управляющей одним из самых популярных в мире мессенджеров, уже подбираются помещения под организацию офиса, пишет Handelszeitung со ссылкой на информированные источники.
Перенос бизнеса в Швейцарию, по информации издания, будет происходить постепенно. Сначала в Цуг планируется перевезти разработчиков. Речь идет о создании порядка 30 рабочих мест, представители Telegram ведут переговоры с властями кантона Цуг о выдаче им разрешений на работу.
Как отмечает Handelszeitung, Telegram в ходе состоявшегося в 2018 году ICO (Initial coin offering, продажа собственной криптовалюты инвесторам) привлек 1,7 миллиарда долларов от крупных инвесторов, причем существенная доля вложений поступила именно из Швейцарии. Это могло повлиять на выбор страны для размещения штаб-квартиры.
Газета «Коммерсантъ» 14 ноября сообщила, что основатель Telegram Павел Дуров ликвидирует британские юрлица мессенджера. По информации издания, заявление о ликвидации подали зарегистрированные в Великобритании компании Telegram Systems LLP и Telegram UK Holdings Limited.
Мессенджер Telegram изначально планировал запуск собственной криптовалюты Gram в тестовом режиме во втором квартале 2018 года. В середине октября 2019-го Telegram Group Inc. заявила о готовности отложить запуск блокчейн-платформы TON и не распространять криптовалюту Gram до решения всех юридических вопросов. До этого Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США через суд добилась временного запрета на выпуск Gram.
Видео дня. Запад охватила мода на смену пола у детей
Последние новости
Россия и Литва обменялись шпионами Россия и Литва обменялись шпионами Обнародована стенограмма первого разговора Трампа с Зеленским Обнародована стенограмма первого разговора Трампа с Зеленским «Руки-базуки» Кирилла Терешина оказались подделкой «Руки-базуки» Кирилла Терешина оказались подделкой
Комментарии 
Теги:
Наука и техника , Павел Дуров , Газета "Коммерсантъ" , Дубай , Швейцария
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Соседи рассказали о семье убитой в Крыму девочки
Соседи рассказали о семье убитой в Крыму девочки 2
В словах Собчак будут искать экстремизм
В словах Собчак будут искать экстремизм 6
Взрывы под Харьковом: ВСУ понесли потери
Взрывы под Харьковом: ВСУ понесли потери 71
Дело MH17: Германия сделала заявление
Дело MH17: Германия сделала заявление 362
Умер журналист Сергей Горбунов
Умер журналист Сергей Горбунов 3
Видео
Военную мощь Каспийской флотилии показали на видео
02:10
Военную мощь Каспийской флотилии показали на видео
Армия Войска
Убившего аспирантку историка спасают от «потери рассудка»
02:09
Убившего аспирантку историка спасают от «потери рассудка»
Происшествия
В жилом доме в Москве прогремели взрывы
02:17
В жилом доме в Москве прогремели взрывы
Происшествия Пожары
«Вояджер-2» прислал первые данные из межзвездного пространства
03:02
«Вояджер-2» прислал первые данные из межзвездного пространства
Наука и техника
Моралес назвал условие возвращения в Боливию
01:14
Моралес назвал условие возвращения в Боливию
Латинская Америка В мире
Пока вы спали: Путин рассказал, что спасло экономику России
03:56
Пока вы спали: Путин рассказал, что спасло экономику России
Политика
Историк Соколов участвует в главной реконструкции
03:51
Историк Соколов участвует в главной реконструкции
Происшествия
«Сейчас детей будут выносить»
01:28
«Сейчас детей будут выносить»
Происшествия
Партию Зеленского обвинили в продаже Украины
01:36
Партию Зеленского обвинили в продаже Украины
В мире Украина
4 пули в висок: Соколов мог убить аспирантку во сне
01:49
4 пули в висок: Соколов мог убить аспирантку во сне
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение