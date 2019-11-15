Telegram переедет

Штаб-квартира Telegram может быть перенесена из Дубая в швейцарский город Цуг. Для компании, управляющей одним из самых популярных в мире мессенджеров, уже подбираются помещения под организацию офиса, пишет Handelszeitung со ссылкой на информированные источники.

Перенос бизнеса в Швейцарию , по информации издания, будет происходить постепенно. Сначала в Цуг планируется перевезти разработчиков. Речь идет о создании порядка 30 рабочих мест, представители Telegram ведут переговоры с властями кантона Цуг о выдаче им разрешений на работу.

Как отмечает Handelszeitung, Telegram в ходе состоявшегося в 2018 году ICO (Initial coin offering, продажа собственной криптовалюты инвесторам) привлек 1,7 миллиарда долларов от крупных инвесторов, причем существенная доля вложений поступила именно из Швейцарии. Это могло повлиять на выбор страны для размещения штаб-квартиры.

Газета «Коммерсантъ» 14 ноября сообщила, что основатель Telegram Павел Дуров ликвидирует британские юрлица мессенджера. По информации издания, заявление о ликвидации подали зарегистрированные в Великобритании компании Telegram Systems LLP и Telegram UK Holdings Limited.

Мессенджер Telegram изначально планировал запуск собственной криптовалюты Gram в тестовом режиме во втором квартале 2018 года. В середине октября 2019-го Telegram Group Inc. заявила о готовности отложить запуск блокчейн-платформы TON и не распространять криптовалюту Gram до решения всех юридических вопросов. До этого Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США через суд добилась временного запрета на выпуск Gram.