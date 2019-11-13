Неизвестный источник кислорода обнаружило NASA на Марсе

Американское космическое агентство NASA представило данные химического анализа марсианского воздуха, проведенного при помощи бортовой лаборатории марсохода Curiosity. Исследование показало, что кислород на Красной планете ведет себя крайне странным образом.

Melissa Trainer / Dan Gallagher/NASA Goddard

Как сообщается на сайте NASA, ученые впервые измерили сезонные изменения газов, которыми наполнен воздух непосредственно над поверхностью кратера Гейла на Марсе. В состав воздуха входит и кислород. Однако ведет он себя необъяснимым пока образом.

На протяжении трех марсианских лет, что составляет почти шесть земных лет, анализ проб проводился химической лабораторией. Она находится внутри марсохода Curiosity. Полученные результаты подтвердили предположения о составе марсианской атмосферы на поверхности планеты.

На 95 процентов она состоит из диоксида углерода, на 2,6 процента — из молекулярного азота, на 1,9 — из аргона, на 0,16 — из молекулярного кислорода и на 0,06 процента — из окиси углерода.

Анализ показал, что молекулы марсианского воздуха смешиваются и циркулируют в зависимости от изменения атмосферного давления в течение всего года. Это связано с тем, что углекислый газ зимой замерзает над полюсами. В результате происходит перераспределение газов в воздухе, и давление снижается по всей планете. Весной и летом углекислый газ оттаивает и испаряется, что повышает давление.

Ученые обнаружили, что азот и аргон следуют предсказуемой сезонной схеме, то есть их концентрация над кратером Гейла изменяется в течение всего года в зависимости от того, сколько в воздухе находится углекислого газа.

Исследователи ожидали, что и кислород ведет себя так же. Однако его поведение не уложилось в схему, казавшуюся типичной. Анализ проб показал, что весной и летом количество кислорода в воздухе увеличивается на целых 30 процентов, а затем резко снижается до осенне-зимних уровней.

Такая картина наблюдалась каждую весну. И хотя количество кислорода в атмосфере тоже варьируется, ученые пришли к выводу, что нечто неизвестное на Марсе сначала массово его "производит", а затем — "забирает".

"Когда мы увидели это впервые, это было нечто просто умопомрачительное, — говорит соавтор работы Сушил Атрея, профессор климатических и космических наук из Мичиганского университета. — Мы предполагаем, что может существовать какая-то связь между изменениями объемов метана и кислорода в течение большей части марсианского года. Я думаю, в этом что-то есть, но у меня пока нет ответов. И никто не знает".

Ученые несколько раз проверили точность масс-спектрометра, который использовался для измерения газов. Но с ним оказалось все в порядке. Тогда исследователи оценили вероятность того, что молекулы углекислого газа или воды могли выделять кислород, распадаясь в атмосфере.

Расчеты показали, что такое возможно. Однако для зафиксированного Curiosity всплеска объема кислорода воды требуется в пять раз больше воды, чем имеется в атмосфере над поверхностью Марса. А углекислый газ распадается слишком медленно, чтобы за такое короткое время выделить такое большое количество кислорода.

Ученые также проверили гипотезу о влиянии Солнца на снижение уровня кислорода. Оказалось, что для такого процесса потребуется 10 лет, а Марс каким-то таинственным образом справляется с ним намного быстрее.