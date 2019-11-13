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Найдено место существования следов инопланетной жизни 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
На Марсе будут искать следы инопланетной жизни
Фото: NASA
Ученые Брауновского университета в США выяснили, что в кратере Джезеро на Марсе присутствуют отложения, подходящие для сохранения следов инопланетной жизни. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.
Исследователи обнаружили два месторождения гидратированного диоксида кремния с помощью орбитального космического аппарата Mars Reconnaissance Orbiter. На Земле эти минералы служат средой для сохранения микроскопических окаменелостей и других следов жизнедеятельности организмов.
Специалисты НАСА планируют отправить в этот район новый марсоход в рамках миссии Марс-2020. В кратере Джезеро в древности существовало озеро, в которое впадали реки. Эти реки приносили в озеро материал с обширного водораздела, что увеличивает вероятность присутствия остатков живых организмов, если те когда-то существовали на Красной планете.
В 2020 году НАСА запустит миссию Mars 2020 в рамках долговременной программы Mars Exploration Program. На Красную планету отправят ровер, по конструкции аналогичный марсоходу Curiosity. Новый планетоход предназначен для астробиологических исследований древних пород и поиска следов жизни. Он будет снабжен дроном для разведки и обладать большей мобильностью, чем его предшественник, однако ученые полагают, что успех миссии зависит от удачного выбора места посадки.
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Теги:
Наука и техника , Наука , Технологии , NASA , США
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