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NASA переименовало «нацистский» астероид 

Популярная механика 7 часов назад
NASA переименовало «нацистский» астероид
Фото: Популярная механика
Объект пояса Койпера 2014 MU69 отныне официально называется Аррокотом, словом из индейского языка повхатан, означающим небосвод и процесс наблюдения оного для постижения тайн мироздания. Такое изменение терминологии официально утверждено Международным астрономическим союзом.
2014 MU69 — самый дальний от Солнца объект нашей звездной системы, посещенный земным зондом. Было это 1 января 2019 года, когда мимо него пролетел аппарат New Horisons. Астероид оказался похож на снеговика, сложенного из двух почти шарообразных тел.
С момента открытия астероида в 2014 году команда ученых неформально называла его Ultima Thule. Это название широко употреблялось в новостях о пролете New Horisons мимо астероида, в том числе от этом писали и мы. Однако, как сообщает портал phys.org, это имя вызвало негативную общественную реакцию, поскольку в XX веке оно использовалось крайне правыми немецкими оккультистами для обозначения мифической древней северной страны "арийского" народа.
В заявлении NASA, посвященном присвоению астероиду официального имени, о нацистах и оккультизме не говорится ничего, зато сказано много добрых слов об алгонкинах и конкретно о живущем в Вирджинии народе повхатан, старейшины которого согласились дать астероиду имя на своем языке.
Астероид находится примерно на два миллиарда километров от Солнца дальше, чем Плутон. Немудрено, что с Земли он не виден.
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Теги:
Наука и техника , NASA
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