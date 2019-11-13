NASA переименовало «нацистский» астероид

Объект пояса Койпера 2014 MU69 отныне официально называется Аррокотом, словом из индейского языка повхатан, означающим небосвод и процесс наблюдения оного для постижения тайн мироздания. Такое изменение терминологии официально утверждено Международным астрономическим союзом.

2014 MU69 — самый дальний от Солнца объект нашей звездной системы, посещенный земным зондом. Было это 1 января 2019 года, когда мимо него пролетел аппарат New Horisons. Астероид оказался похож на снеговика, сложенного из двух почти шарообразных тел.

С момента открытия астероида в 2014 году команда ученых неформально называла его Ultima Thule. Это название широко употреблялось в новостях о пролете New Horisons мимо астероида, в том числе от этом писали и мы. Однако, как сообщает портал phys.org, это имя вызвало негативную общественную реакцию, поскольку в XX веке оно использовалось крайне правыми немецкими оккультистами для обозначения мифической древней северной страны "арийского" народа.

В заявлении NASA , посвященном присвоению астероиду официального имени, о нацистах и оккультизме не говорится ничего, зато сказано много добрых слов об алгонкинах и конкретно о живущем в Вирджинии народе повхатан, старейшины которого согласились дать астероиду имя на своем языке.

Астероид находится примерно на два миллиарда километров от Солнца дальше, чем Плутон. Немудрено, что с Земли он не виден.