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В России разработали спутник для сжигания космического мусора солнечными лучами 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
В России создали спутник для сжигания космического мусора
Фото: © EPA/Pedro Puente Hoyos
Российская компания Easar разработала космический аппарат для сжигания мусора на орбите. Сейчас ведется его эскизное проектирование, сообщили ТАСС в компании.
"Данный КА (космический аппарат — прим. ТАСС) находится на стадии эскизного проекта", — отметили в компании. Как уточняется в патенте, "чтобы солнечное излучение фокусировалось на целевом объекте", на спутник установят одно или несколько трансформируемых зеркал.
В настоящий момент рассматривается шесть технических обликов аппарата. После завершения эскизного проектирования "планируется оставить два-три варианта исполнения КА и провести макетные испытания", пояснили в компании. Когда завершатся эксперименты, останется один-два технических решения конечного облика.
В компании Easar добавили, что аппарат будет многоразовым и автономным. Еще одной ключевой задачей для него будет "возможность "уничтожать" максимально возможное количество элементов космического мусора в зоне досягаемости".
30 октября Федеральная служба по интеллектуальной собственности зарегистрировала соответствующий патент на систему для очистки космического пространства от объектов космического мусора.
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Теги:
Наука и техника , Роспатент , ИТАР-ТАСС
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