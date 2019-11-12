В ЕС увидели угрозу в «Касперском»

СМИ: в ЕС увидели угрозу в контрразведке Австрии из-за использования «Касперского»

Государства — участники Бернского клуба по обмену разведывательными данными в Европейском союзе увидели угрозу утечки информации через Федеральное ведомство по защите конституции и борьбе с терроризмом Австрии (БФТ, контрразведка) из-за использования антивирусных программ компании "Лаборатория Касперского" . Об этом сообщила во вторник австрийская радиостанция O1 со ссылкой на конфиденциальный доклад спецслужб ЕС.

Австрийское агентство печати привело реакцию "Лаборатории Касперского", которая выступила с непониманием критики из-за использования ее антивирусных программ. В компании заявили, что придают большое значение защите ее клиентов от киберугроз независимо от их государственной принадлежности. Компания также отметила, что не поддерживает и не будет поддерживать какое-либо правительство в кибершпионаже или кибератаках.

По данным радиостанции, британская и германская контрразведывательные службы MI5 и Федеральное ведомство по охране конституции ФРГ провели проверку австрийской контрразведки и зафиксировали недостатки в ее работе со служебными данными. Оценка безопасности БФТ велась с начала текущего года и выявила, что информационно-коммуникационные системы австрийской спецслужбы не соответствовали требуемому уровню конфиденциальности данных, что считается серьезным недостатком, отмечается в докладе экспертов Бернского клуба.

Кроме того, электронная система обработки данных БФТ подключена к интернету, в результате чего возникает угроза попадания секретных сведений Бернского клуба в руки террористов. Как говорится в докладе, австрийское ведомство позволяет сотрудникам пользоваться личными мобильными устройствами в закрытых зонах своей штаб-квартиры в Вене, что может привести к утечке секретных сведений союзников. Эксперты также указали в документе, что австрийская контрразведка пользуется антивирусными программами "Лаборатории Касперского", от услуг которой отказались другие европейские спецслужбы из-за угрозы шпионажа.