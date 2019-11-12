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СМИ: в ЕС увидели угрозу в контрразведке Австрии из-за использования «Касперского» 

ТАСС + ещё 1 2 часа назад
В ЕС увидели угрозу в «Касперском»
Фото: РИА Новости
Государства — участники Бернского клуба по обмену разведывательными данными в Европейском союзе увидели угрозу утечки информации через Федеральное ведомство по защите конституции и борьбе с терроризмом Австрии (БФТ, контрразведка) из-за использования антивирусных программ компании "Лаборатория Касперского". Об этом сообщила во вторник австрийская радиостанция O1 со ссылкой на конфиденциальный доклад спецслужб ЕС.
Австрийское агентство печати привело реакцию "Лаборатории Касперского", которая выступила с непониманием критики из-за использования ее антивирусных программ. В компании заявили, что придают большое значение защите ее клиентов от киберугроз независимо от их государственной принадлежности. Компания также отметила, что не поддерживает и не будет поддерживать какое-либо правительство в кибершпионаже или кибератаках.
По данным радиостанции, британская и германская контрразведывательные службы MI5 и Федеральное ведомство по охране конституции ФРГ провели проверку австрийской контрразведки и зафиксировали недостатки в ее работе со служебными данными. Оценка безопасности БФТ велась с начала текущего года и выявила, что информационно-коммуникационные системы австрийской спецслужбы не соответствовали требуемому уровню конфиденциальности данных, что считается серьезным недостатком, отмечается в докладе экспертов Бернского клуба.
Кроме того, электронная система обработки данных БФТ подключена к интернету, в результате чего возникает угроза попадания секретных сведений Бернского клуба в руки террористов. Как говорится в докладе, австрийское ведомство позволяет сотрудникам пользоваться личными мобильными устройствами в закрытых зонах своей штаб-квартиры в Вене, что может привести к утечке секретных сведений союзников. Эксперты также указали в документе, что австрийская контрразведка пользуется антивирусными программами "Лаборатории Касперского", от услуг которой отказались другие европейские спецслужбы из-за угрозы шпионажа.
В апреле 2019 года австрийские СМИ сообщали, что контрразведку Австрии временно изолировали от контактов с представителями западных спецслужб. Директор Федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом Петер Гридлинг тогда опровергал эти утверждения. При этом в ноябре 2018 года в МВД Австрии не скрывали, что контрразведка временно самостоятельно выходила из рабочих групп Бернского клуба из-за случая с подозрением своего бывшего сотрудника в шпионаже. Официальная информация о вовлеченных в дело о шпионаже странах не последовала из-за секретности.
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Теги:
Наука и техника , ЕС , Лаборатория Касперского , МВД , Австрия
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