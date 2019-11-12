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Ученые выяснили, что икота очень важна 

РИА Новости + ещё 6 5 часов назад
Ученые выяснили важность икоты
Фото: РИА Новости
Ученые выяснили, что икота у новорожденных является важным элементом развития головного мозга. Каждый раз, когда ребенок икает, запускается волна мозговых сигналов, которая помогает ребенку научиться регулировать свое дыхание. Результаты исследования опубликованы в журнале Clinical Neurophysiology.
Британские ученые из Университетского колледжа Лондона обнаружили, что сокращения мышц диафрагмы из-за икоты вызывают отчетливо выраженную реакцию в коре головного мозга новорожденных детей.
Икота начинается в утробе матери в возрасте девяти недель беременности, являясь, таким образом, одним из самых ранних установленных видов физиологической деятельности, которая продолжается и после рождения. Особенно склонны к икоте, которая длится у них около 15 минут в день, недоношенные дети.
Исследование основывалось на сканировании мозга новорожденных детей, как доношенных, так и недоношенных, имеющих гестационный возраст (отсчитывается со дня зачатия) от 30 до 42 недель. Это соответствует последнему триместру беременности.
Активность мозга регистрировалась с помощью ЭЭГ (электроэнцефалографических) электродов, помещенных на голове ребенка, в то время как датчики движения на теле обеспечивали совмещенную запись импульсов икоты.
Ученые зафиксировали, что каждый "ик" порождал в мозге младенцев две большие нейронные волны, связанные с сокращением диафрагмы, за которой следовала третья, аналогичная по типу волне, вызываемой звуковыми эффектами. Возможно, в этот момент звук икоты связывался в мозге с движением диафрагмы.
Исследователи предполагают, что таким образом ребенок начинает ощущать свое внутреннее тело, а его мозг учится управлять диафрагмой, что важно для регулирования дыхания.
"Деятельность, вызванная икотой, может помочь мозгу ребенка научиться контролировать дыхательные мышцы, чтобы в конечном итоге можно было управлять дыханием, перемещая диафрагму вверх и вниз, — приводятся в пресс-релизе Университетского колледжа Лондона слова руководителя исследования доктора Лоренцо Фабрици (Lorenzo Fabrizi). — Когда мы рождаемся, нейронные схемы, которые обрабатывают ощущения тела, не полностью развиты, поэтому создание таких сетей является важной вехой развития новорожденных".
Ранее те же исследователи высказывали предположение о том, что, когда дети толкаются в утробе матери, в их мозге создаются ментальные карты собственного тела. Теперь они говорят, что аналогичные механизмы действуют и для внутренних процессов организма.
Первый автор статьи Кимберли Уайтхед (Kimberley Whitehead) говорит:
"Наши результаты побудили нас задуматься о том, может ли икота у взрослых на самом деле быть рудиментарным рефлексом, оставшимся с младенчества".
Конечно, в данном случае речь идет о самопроизвольной икоте, а не о той, которая возникает в результате переедания.
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Теги:
Наука и техника , Другое , Наука
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