Ученые выяснили важность икоты

Ученые выяснили, что икота очень важна

Ученые выяснили, что икота у новорожденных является важным элементом развития головного мозга. Каждый раз, когда ребенок икает, запускается волна мозговых сигналов, которая помогает ребенку научиться регулировать свое дыхание. Результаты исследования опубликованы в журнале Clinical Neurophysiology.

Британские ученые из Университетского колледжа Лондона обнаружили, что сокращения мышц диафрагмы из-за икоты вызывают отчетливо выраженную реакцию в коре головного мозга новорожденных детей.

Икота начинается в утробе матери в возрасте девяти недель беременности, являясь, таким образом, одним из самых ранних установленных видов физиологической деятельности, которая продолжается и после рождения. Особенно склонны к икоте, которая длится у них около 15 минут в день, недоношенные дети.

Исследование основывалось на сканировании мозга новорожденных детей, как доношенных, так и недоношенных, имеющих гестационный возраст (отсчитывается со дня зачатия) от 30 до 42 недель. Это соответствует последнему триместру беременности.

Активность мозга регистрировалась с помощью ЭЭГ (электроэнцефалографических) электродов, помещенных на голове ребенка, в то время как датчики движения на теле обеспечивали совмещенную запись импульсов икоты.

Ученые зафиксировали, что каждый "ик" порождал в мозге младенцев две большие нейронные волны, связанные с сокращением диафрагмы, за которой следовала третья, аналогичная по типу волне, вызываемой звуковыми эффектами. Возможно, в этот момент звук икоты связывался в мозге с движением диафрагмы.

Исследователи предполагают, что таким образом ребенок начинает ощущать свое внутреннее тело, а его мозг учится управлять диафрагмой, что важно для регулирования дыхания.

"Деятельность, вызванная икотой, может помочь мозгу ребенка научиться контролировать дыхательные мышцы, чтобы в конечном итоге можно было управлять дыханием, перемещая диафрагму вверх и вниз, — приводятся в пресс-релизе Университетского колледжа Лондона слова руководителя исследования доктора Лоренцо Фабрици (Lorenzo Fabrizi). — Когда мы рождаемся, нейронные схемы, которые обрабатывают ощущения тела, не полностью развиты, поэтому создание таких сетей является важной вехой развития новорожденных".

Ранее те же исследователи высказывали предположение о том, что, когда дети толкаются в утробе матери, в их мозге создаются ментальные карты собственного тела. Теперь они говорят, что аналогичные механизмы действуют и для внутренних процессов организма.

Первый автор статьи Кимберли Уайтхед (Kimberley Whitehead) говорит:

"Наши результаты побудили нас задуматься о том, может ли икота у взрослых на самом деле быть рудиментарным рефлексом, оставшимся с младенчества".

Конечно, в данном случае речь идет о самопроизвольной икоте, а не о той, которая возникает в результате переедания.