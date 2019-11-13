Чепрачного оленька впервые заметили после «вымирания»

Ученые впервые за 30 лет заметили в джунглях Вьетнама серебристое животное, которое сразу же отнесли к считавшемуся вымершим виду Tragulus versicolor. Статью об открытии исследователи опубликовали в журнале Nature Ecology and Evolution.

Впервые этот вид карликовых оленей был описан в 1910 году на основе нескольких животных, найденных недалеко от Нячанга, примерно в 450 километрах к северо-востоку от города Хошимин . Однако, начиная с 1990 года ученые не смогли ни разу зафиксировать представителей данного вида, из-за чего он стал считаться вымершим.

Однако ученые Института исследований зоопарка и дикой природы имени Лейбница не теряли надежду. Они долгие годы старались увидеть живых представителей этого вида. И в этом году им удалось это сделать. Ранее исследователи поставили более 30 камер в лесах Вьетнама, основываясь на наблюдениях местных жителей, которые, как предполагалось, видели зверя воочию.

В какой-то момент проверив камеры-ловушки, исследователи были поражены, увидев на записи небольших зверьков с серебристо-рыжим окрасом, рыскавших рядом с деревом, на котором была расположена камера. Этот факт можно считать проявлением эффекта Лазаря — обнаружения в современной живой природе таксона, который считался вымершим.

Однако, согласно ученым, нельзя считать, что заново «открытый» вид карликовых оленей находится в безопасности. Tragulus versicolor все еще угрожает исчезновение из-за популярности его мяса.