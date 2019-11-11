Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Самых древних насекомых-опылителей обнаружили в янтаре 

Мир24 + ещё 1 2 часа назад
Самых древних насекомых-опылителей обнаружили в янтаре
Фото: МТРК «МИР» / Елена Карташова
Палеонтологи обнаружили в янтаре из Мьянмы жука с пыльцой цветковых растений на лапках. Это самое древнее насекомое-опылитель, пишет журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.
Найденному янтарю около 99 миллионов лет. Китайские ученые назвали жука Angimordella burmitina. У него острые когти, большая голова и огромные глаза. А сама пыльца принадлежит группе эвдикотов — покрытосеменных или цветковых растений.
Открытие палеонтологов доказывает, что опыление цветков насекомыми началось уже в середине мелового периода. И это самый ранний доказанный факт. До этого считалось, что опыление началось в среднем эоцене.
Ранее «МИР 24» писал, что подсчитаны масштабы вымирания насекомых.
Видео дня. Травят в России: гомосексуалист дал интервью СМИ
Мир24: последние новости
Расшифрован пойманный на МКС сигнал из космоса Расшифрован пойманный на МКС сигнал из космоса Колония муравьев-каннибалов ушла из атомного бункера в Польше Колония муравьев-каннибалов ушла из атомного бункера в Польше Россиянка получила грант ЮНЕСКО в области зеленой химии Россиянка получила грант ЮНЕСКО в области зеленой химии 
Теги:
Наука и техника , Бирма
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Зеленского погубят любимые друзья»
«Зеленского погубят любимые друзья» 1
«Начинают забываться»: В РФ оценили провокацию США
«Начинают забываться»: В РФ оценили провокацию США 58
Историка-убийцу заподозрили в связях с элитами Франции
Историка-убийцу заподозрили в связях с элитами Франции 44
Не надо сажать: мать вступилась за доцента-убийцу
Не надо сажать: мать вступилась за доцента-убийцу 269
МИД ответил на обвинения в гибели главы «Белых касок»
МИД ответил на обвинения в гибели главы «Белых касок» 328
Видео
МИД ответил на обвинения в гибели главы «Белых касок»
03:32
МИД ответил на обвинения в гибели главы «Белых касок»
Политика
Соколова заключили под стражу
00:56
Соколова заключили под стражу
Происшествия Криминал
Появились подробности о выпавшей из окна москвичке
00:21
Появились подробности о выпавшей из окна москвичке
Происшествия
Российской бизнесвумен дали 15 лет в Кувейте
00:58
Российской бизнесвумен дали 15 лет в Кувейте
Происшествия
Опубликовано видео из квартиры доцента-убийцы
00:43
Опубликовано видео из квартиры доцента-убийцы
Происшествия
Знакомый назвал «подставой» задержание Соколова
00:56
Знакомый назвал «подставой» задержание Соколова
Происшествия
Девять врачей уволились из онкоцентра Блохина
03:36
Девять врачей уволились из онкоцентра Блохина
Общество
Украинцы разочаровываются в Зеленском
01:24
Украинцы разочаровываются в Зеленском
В мире Украина
Взрыв произошел на пивзаводе «Балтика»
00:28
Взрыв произошел на пивзаводе «Балтика»
Происшествия Катастрофы
Доцент-убийца мог поставлять оружие банде Субботы
00:43
Доцент-убийца мог поставлять оружие банде Субботы
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение