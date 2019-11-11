Самых древних насекомых-опылителей обнаружили в янтаре

Палеонтологи обнаружили в янтаре из Мьянмы жука с пыльцой цветковых растений на лапках. Это самое древнее насекомое-опылитель, пишет журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.

Найденному янтарю около 99 миллионов лет. Китайские ученые назвали жука Angimordella burmitina. У него острые когти, большая голова и огромные глаза. А сама пыльца принадлежит группе эвдикотов — покрытосеменных или цветковых растений.

Открытие палеонтологов доказывает, что опыление цветков насекомыми началось уже в середине мелового периода. И это самый ранний доказанный факт. До этого считалось, что опыление началось в среднем эоцене.

Ранее «МИР 24» писал, что подсчитаны масштабы вымирания насекомых.