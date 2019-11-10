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Голосовой помощник Siri удалось «взломать» лазером через окно 

News.ru 2 часа назад
Siri удалось «взломать» лазером через окно
Фото: globallookpress.com
Исследователи по кибербезопасности из США и Японии рассказали о способе дистанционно активировать устройства с голосовыми помощниками вроде Siri и Alexa. Оказалось, что ими можно управлять с расстояния с помощью луча лазера.
Для этого достаточно закодировать команду в лазер и направить его на микрофон «умной» колонки. С помощью направленного луча исследователи смогли использовать все функции устройств: от интернет-покупок до управления замками «умного» дома. При этом «взломать» колонки удалось даже через окно соседнего здания с расстояния 70 метров, пишет TJournal.
Ранее News.ru писал о том, что западные СМИ предостерегли пользователей от приложения Gradient которое с помощью искусственного интеллекта, показывает клиентам, на кого из звёзд они похожи.
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Теги:
Наука и техника , Интернет , США , Япония
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