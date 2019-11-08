Составлена генетическая история Древнего Рима

Группа ученых секвенировала и проанализировала геномы 127 человек, живших в Риме в последние 12 тысяч лет. Полученная информация позволяет по‑новому взглянуть на историю Вечного Города.

Исследователи ограничили свой интерес теми останками, которые можно было достаточно точно датировать. Образцы были взяты в 26 археологических памятниках Рима и его ближайших окрестностей.

Авторы исследования смогли увидеть следы двух очень древних волн пришельцев. Около 8 тысяч лет назад в Италии появились выходцы с Ближнего Востока — территорий современных Турции Ирака . Археологи считают, что эти пришельцы практиковали примитивное земледелие, которое давало им преимущества в конкуренции с коренными европейцами, занимавшимися охотой и собирательством. Через исторически короткое время аборигены были вытеснены с их исконных территорий и, вероятно, либо истреблены, либо ассимилированы.

Вторая волна пришельцев нахлынула на Европу в период от 5 до 3 тысяч лет назад. Скорее всего это были племена Прикаспия и Причерноморья.

Нечто подобное происходило тогда по всей Европе, поэтому к VIII веку до н.э., когда в тех краях начинается более-менее достоверная история и, попутно, основывается Рим, генетическая картина населения должна быть более-менее схожа с общеевропейской. Ее, правда, с такой степенью детальности еще никто не изучал, поэтому серьезные коррективы возможны.

Время шло, Римская республика, а затем — Империя, расширялись. На пике своего могущества это государство полностью контролировало берега Средиземного моря со всех сторон и множество прилегающих к нему стран, включая Северную Африку, Ближний Восток, Иберийский полуостров, Францию, Англию и южную Германию — тогда все эти страны назывались иначе.

Расширение политических границ государства вызвало закономерный приток мигрантов в его столицу, где люди пытались добиться благополучия и построить карьеру. Это очень четко провляется в генотипе, причем его изменения говорят о том, что иммигрантов с Востока тогда было больше, чем всех остальных. Вероятно, дело в том, что этот регион уже в те времена был более населен.

Затем Римская Империя дряхлеет, население столицы несколько раз выкашивается эпидемиями и различными завоевателями, а с севера приходят новые люди. В результате генетический состав среднего римлянина постепенно становится современным — южноевропейским.

Главным выводом своей работы авторы считают то, что генетические изменения исторической эпохи — в последние примерно 2500 лет — происходили очень быстро.

С деталями можно ознакомиться в статье, опубликованной в Science.