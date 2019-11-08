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Рыбу с «человеческим лицом» засняли в Китае 

Рамблер 12 минут назад
Рыбу с «человеческим лицом» засняли в Китае
Фото: кадр видео
Рыбаки в Китае сняли на видео необычную рыбу с человеческим лицом. На записи видно, что глаза и нос рыбы похожи на человеческие.
Рыбаки отметили, что впервые видят такую необычную рыбу.
Как ранее сообщал «Рамблер», жительница австралийского острова Бруни сфотографировала на пляже существо, напоминающее человеческий мозг. При контакте с ним женщина почувствовала онемение в руке. Предположительно, это была асцидия — беспозвоночное животное, обитающее в мировом океане.
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Редактор:  Мария Королева
Теги:
Наука и техника , Китай
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