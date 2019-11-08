Рыбу с «человеческим лицом» засняли в Китае 

Рыбаки в Китае сняли на видео необычную рыбу с человеческим лицом. На записи видно, что глаза и нос рыбы похожи на человеческие.
a fish with a human face. #terror pic.twitter.com/Fk8KJHUHgr— Grace (@Grace93101314) 8 ноября 2019 г.
Рыбаки отметили, что впервые видят такую необычную рыбу.
Как ранее сообщал «Рамблер», жительница австралийского острова Бруни сфотографировала на пляже существо, напоминающее человеческий мозг. При контакте с ним женщина почувствовала онемение в руке. Предположительно, это была асцидия — беспозвоночное животное, обитающее в мировом океане.