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Аутизм и СДВГ у детей: чем опасен парацетамол 

Газета.Ru 1 час назад
Аутизм и СДВГ у детей: чем опасен парацетамол
Фото: РИА Новости
Прием парацетамола во время беременности связан с повышенным риском развития у ребенка аутизма и синдрома дефицита внимания и гиперактивности, предупреждают американские ученые — чем выше дозировка, тем больше вероятность возникновения расстройств. Однако исследователи не берутся сказать, вызвано это самим препаратом или какими-то неучтенными факторами.
Исследование специалистов из университета Джонса Хопкинса было опубликовано в журнале JAMA Psychiatry.
Парацетамол — самое популярное болеутоляющее средство в мире. Он считается единственным безопасным обезболивающим для приема во время беременности. Однако все больше исследований показывают, что он способен навредить плоду и привести в будущем к астме, аутизму, бесплодию и другим проблемам со здоровьем. Но почти все из них основывались на самоотчетах матерей, поэтому надежность данных была не слишком высокой.
В этот раз ученые использовали более объективную методику. Они измерили содержание биомаркеров парацетамола и двух его метаболитов в образцах пуповинной крови 996 детей. Следы парацетамола содержались в каждой пробе, что говорило о широкой распространенности его применения во время беременности. Исследователи разделили детей на три группы в зависимости от того, насколько высокой была концентрация парацетамола и его метаболитов в их пуповинной крови, и наблюдали за ними несколько лет.
В группе с самым высоким содержанием по сравнению с группой с самым низким
риск развития СДВГ оказался повышен в 2,86 раза, риск аутизма — в 3,62 раза.
В «средней» группе — в 2,26 и 2,14 соответственно. Результаты сохранялись и после поправки на другие факторы риска — ИМТ матери, преждевременные роды, употребление алкоголя и наркотиков во время беременности и т. п.
«Люди считают, что парацетамол безвредный и его можно безопасно использовать при головных болях, жаре, ломоте, — говорит профессор Сяобинь Ван, один из авторов работы. — Наше исследование подтверждает выводы, сделанные в предыдущих исследованиях — связь между употреблением парацетамола во время беременности и повышенным риском аутизма или СДВГ действительно существует».
Ван отмечает, что, несмотря на полученные результаты, утверждать, что прием парацетамола приводит к аутизму и СДВГ, не совсем корректно, и призывает интерпретировать данные с осторожностью.
«Очевидно, что необходимы дополнительные исследования, чтобы прояснить ситуацию наверняка, — поясняет профессор. — Пока нет стопроцентной уверенности во вреде парацетамола, родителям и врачам, возможно, стоит иметь в виду потенциальные риски, принимая решения о его употреблении во время беременности».
О том, что проблема может быть не в самом парацетамоле, а в причине, по которой женщина его принимала, говорили в сентябре 2019 года и британские исследователи. Они проанализировали данные 14 тыс. детей в возрасте от 6 месяцев до 17 лет. Их интересовали результаты тестов на память и IQ, информация о темпераменте и особенностях поведения детей. Во время беременности их матери заполняли опросник, отвечая, принимали ли они парацетамол на 18-32 неделе и как часто это делали.
Как оказалось, частый прием парацетамола коррелировал с ростом риска развития у ребенка синдрома дефицита внимания и гиперактивности.
«Эти результаты показывают лишь связь между употреблением парацетамола и неблагоприятными последствиями, — подчеркнул доктор Пэт О'Брайен из Королевского колледжа акушеров и гинекологов. — Необходимы дополнительные исследования для точного установления причины. Пока что я рекомендую считать парацетамол безопасным при лечении легких или умеренных болей у женщин во время беременности и грудного вскармливания».
Как отметили ученые, доказать удалось не причинно-следственную связь, а только корреляцию, более полные выводы будут получены в других исследованиях. Также предстоит оценить, есть ли поведенческие проблемы у детей старшего возраста и взрослых, чьи матери принимали парацетамол.
А вот прививок во время беременности бояться не надо — к аутизму у детей они точно не приведут (как, впрочем, и прививки, сделанные непосредственно детям). Исследователи из Kaiser Permanente проанализировали данные о 82 тыс. детей из Южной Калифорнии, чтобы выяснить, сколько малышей с аутизмом среди тех, чьи матери получили во время беременности вакцину Tdap, призванную защитить их и ребенка в первые месяцы жизни от коклюша, дифтерии и столбняка, и тех, чьи отказались.
Оказалось, что среди первых количество детей с расстройствами аутистического спектра составило 1,5%, а среди вторых — 1,8%.
«Никакой связи между вакциной Tdap, полученной во время беременности, и аутизмом у детей обнаружено не было», — резюмировали авторы работы.
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Теги:
Наука и техника , Наука , Статьи , Пэт О'брайен
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