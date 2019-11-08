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Микроробота-бабочку изобрели в Швейцарии 

News.ru 51 минуту назад
Микроробота-бабочку изобрели в Швейцарии
Фото: News.ru
Швейцарские разработчики презентовали робота-бабочку. Его размер — несколько десятков микрометров. Механизм может двигаться с помощью взмахов крыльев под воздействием электромагнитных волн.
Авторы проекта уверены, что «насекомое» пригодится, например, при проведении сложных хирургических операций.
Робот способен не только махать крыльями, но и наклонять шею, втягивать голову. Это стало возможным благодаря использованию наномагнитов, пишет научный журнал Nature. При этом, их можно постоянно перепрограммировать, меняя алгоритм работы.
Робот двигается за тысячные доли секунды. Для изменения программ наномагнитов нужно всего несколько наносекунд, и это создает возможность для программирования различных движений одно за другим, — рассказала один из разработчиков и руководитель лаборатории материалов швейцарского Института Пауля Шеррера Лаура Хейдерман.
Создатели робота отмечают, что изобретение является важным шагом к созданию микро— и нанороботов. Они могут хранить информацию о конкретных действиях, которые им нужно совершить.
Ранее News.ru сообщал, что Волгоградские разработчики презентовали уникальный лёгкий самолёт. Воздушное судно уже принимало участие во многих авиационных шоу за пределами России. И, как отметил генеральный директор компании-разработчика Андрей Волошин, самолёт даже побеждал в некоторых конкурсных программах.
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Теги:
Наука и техника , Технологии , Андрей Волошин , Швейцария
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