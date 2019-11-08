На МКС поймали мощный сигнал из космоса 

Установленный на МКС телескоп NASA Neutron star Interior Composition Explorer (NICER) зафиксировал внезапный мощный сигнал. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Phys.org.
Ученые называют полученный сигнал самым ярким и мощным из всех зафиксированных телескопом NICER. Как считают ученые, он стал следствием «выдающегося» взрыва, вызванного массивной термоядерной вспышкой на поверхности пульсара.
Источником сигнала стал объект, получивший название SAX J1808.4-3658. Событие было классифицировано как рентгеновский взрыв типа I. За 20 секунд при взрыве было высвобождено столько же энергии, сколько Солнце производит примерно за 10 дней.
Ученые увидели двухступенчатое изменение яркости и необычное явление, когда затухающий огненный шар вдруг на небольшой отрезок времени стал ярче.
Объект J1808 расположен примерно в 11 тысячах световых лет от Земли в направлении созвездия Стрельца. Он вращается со скоростью 401 оборот в секунду. У объекта есть спутник — коричневый карлик, поток водорода от которого поступает к нейтронной звезде и скапливается в аккреционном диске. Ядра водорода при определенной температуре и под давлением соединяются, образуя ядра гелия, который, опускаясь на несколько метров, взрывается и выпускает термоядерный огненный шар по всей поверхности пульсара.