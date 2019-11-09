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Российские ученые научились за минуту определять поддельное вино 

РИА Новости + ещё 3 2 часа назад
Ученые из РФ за минуту определяют поддельное вино
Фото: РИА Новости / Константин Михальчевский
Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) создали прибор для экспресс-анализа синтетических красителей в соках и винах, рассказали РИА Новости в пресс-службе института.
"В институте был определен метод экспресс-анализа наличия синтетических красителей в напитках. На основании полученных данных был создан макет прибора, позволяющий в режиме реального времени определить наличие синтетических красителей в анализируемом образце. Процесс анализа занимает не более 1 минуты, включая подготовку образца", — сказали в пресс-службе ВНИИФТРИ.
Как пояснил РИА Новости начальник научно-исследовательского отделения акустооптических измерений и лазерной оптоэлектроники ВНИИФТРИ Алексей Апрелев, данным вопросом специалисты занялись после обращения коллег из института безалкогольной и винодельческой промышленности ВНИИПБиВП, попросивших провести исследования образцов напитков для разработки методов определения фальсификата.
"Наиболее перспективным оказалось направление, связанное с применением спектрофотометрии. При проведении дополнительных исследований была определена зависимость изменения спектра поглощения электромагнитного излучения (света — ред.) от наличия синтетических красителей в окрашенных прозрачных соках и винах", — отметил Апрелев.
Устройство получило название фотоспектрометрический анализатор синтетических красителей. Разработанный макет быстро и понятно дает информацию о качестве напитка, в то время как использование ныне действующих методов анализа требует дорогостоящего и громоздкого оборудования, специализированных приборов, длительной подготовки образцов тестируемой продукции. При этом такие анализы должны проводиться в специализированных лабораториях, в то время как новая разработка может использоваться на производстве и в розничной продаже.
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Теги:
Наука и техника , РИА Новости
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