Еще полетает: США хотят продлить работу МКС

Американские сенаторы предложили продлить работу МКС до 2030 года. Что означает этот шаг и кто выиграет от продления работы станции, — в материале «Газеты.Ru».

Группа американских сенаторов из Демократической и Республиканской партий внесли законопроект, определяющий основные направления космической политики страны на ближайшее десятилетие. Главные положения законопроекта в целом совпадают с нынешней политикой NASA , однако эксперты усмотрели в нем несколько расхождений с позицией Белого дома.

Самое яркое — предложение сенаторов продлить эксплуатацию МКС до 2030 года.

Как известно, ныне действующие международные договоры обеспечивают совместную эксплуатацию станции до 2024 года, и с приближением этой даты разговоры о вариантах дальнейшего ее использования ведутся все чаще как в США , так и в России . Ранее Белый дом высказывался за прекращение государственного финансирования МКС и коммерциализацию проекта.

«Продлевая работу МКС до 2030 года, этот законопроект поможет росту нашей уже растущей космической экономики, укрепит лидерство США в космосе, повысит американскую конкурентоспособность во всем мире, создаст новые рабочие места и возможности у нас дома, — заявил один из авторов законопроекта республиканец Тед Круз, бывший кандидат в президенты США, председатель подкомитета по космосу. — Как председатель подкомитета по космосу, я горд предложить законопроект, который поддерживает наш решительный подход к космосу и его освоению».

«Решение о продлении МКС логичное и ожидаемое. От него выиграют все участники программы. Для США это значит, что будет работа для новых грузовых и пилотируемых кораблей, чье создание пока не закончено, — пояснил «Газете.Ru» популяризатор космонавтики, автор проекта «Открытый космос» Виталий Егоров. — Для частных компаний — это продление госконтрактов, возможности коммерческого использования станции для туризма и экспериментов на орбите. Для России это сохранение пилотируемой космонавтики, сохранение Байконура, гарантия неужесточения американских санкций в космической сфере. Для других международных участников — продолжение полетов их астронавтов и научной деятельности».

Предложенный законопроект последовал после аналогичного документа, который был подписан президентом Трампом в марте 2017 года. Тот закон Круз называл временной мерой для плавного перехода NASA под управление новой администрации. Новый документ имеет более широкий подход к космической политике и включает программу «Артемида» по возвращению американских астронавтов на Луну.

И хотя в нем не говорится о высадке людей на Луну в 2024 году, законопроект призывает NASA «сотрудничать с частными и иностранными партнерами для устойчивого исследования Луны к 2028 году».

Новый законопроект подразумевает выделение NASA $22,75 млрд в 2020 году. Помимо предложения о продлении срока службы МКС есть в законопроекте и другие инициативы, например о коммерциализации околоземной орбиты. «Глава NASA должен начать программу коммерциализации околоземных орбит, чтобы подстегнуть широкое коммерческое использование и развитие космоса частными организациями США», — говорится в законопроекте.

Что касается научной программы, законопроект предполагает продолжение работ по запуску в космос инфракрасного телескопа Wide-Field Infrared Survey Telescope (WFIRST), от которого ранее в администрации Трампа хотели отказаться из-за перерасхода средств на постройку телескопа имени Джеймса Вебба.

Также в законопроекте говорится о необходимости выведения к сентябрю 2025 года на орбиту Земли специального телескопа для отслеживания околоземных астероидов.

Международная космическая станция начала строиться 20 ноября 1998 года, сегодня это крупнейшая внеземная лаборатория, на которой работают космонавты из разных стран мира. В проекте МКС участвуют 14 стран, в том числе Россия, США, страны Европы и Канада, изначально участвовавшие Бразилия и Великобритания позднее вышли из проекта. МКС уникальна своими размерами и обилием всевозможных рекордов, установленных на ней.

Стоимость станции превышает $150 млрд — это делает ее самым дорогим в истории человечества рукотворным объектом, созданным в единственном экземпляре.

Дискуссию о будущем МКС в начале года подогрел в начале 2018 года Белый дом США , дав понять, что планирует прекратить прямое государственное финансирование МКС к 2025 году и рассматривает возможность передачи управления американским сегментом частным компаниям. Тогда часть конгрессменов высказали гневное недовольство планами администрации Дональда Трампа. Так, сенатор Тед Круз заявил, что решение было принято «тупицами» из Административно-бюджетного управления конгресса.

Тогда же возник и вопрос: кто собственно, захочет — и захочет ли вовсе — брать в свои руки управление американской частью МКС. Программа Международной космической станции осуществляется уже почти двадцать лет и обходится NASA в сумму от трех до четырех миллиардов долларов в год. При этом на создание станции США выделили $87 млрд