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Под танцполом в Смоленске нашли останки соратника Наполеона 

Деловая газета «Взгляд» 36 минут назад
Останки соратника Наполеона нашли под танцполом
Фото: flickr.com
ДНК-тест подтвердил, что одноногий скелет, найденный археологами под танцполом в Смоленске, принадлежит одному из генералов французского императора Наполеона Бонапарта Шарлю Этьену Гюдену, сообщили СМИ.
Как пишет The Daily Telegraph, вскоре скелет перевезут в Париж. Руководитель раскопок Пьер Малиновский надеется, что Россия примет участие в торжественной церемонии захоронения. По его словам, это «сблизит Францию и Россию», передает RT.
Шарль Этьен Гюден умер 22 августа 1812 года в возрасте 44 лет в бою у Валутиной горы, в котором погибли 7 тыс. французов.
В Гюдена попало пушечное ядро. Ему ампутировали ногу. Через три дня он скончался от гангрены. Когда он умер, у него вырезали сердце и отвезли его в Париж, чтобы захоронить на кладбище Перл-Лашез. При этом точное положение тела не было установлено.
Напомним, 8 июля сообщалось, что во время раскопок на Королевском бастионе в Смоленске археологии обнаружили останки, которые, вероятно, принадлежат одному из ближайших соратников Наполеона генералу Гюдену.
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Теги:
Наука и техника , Пьер Малиновский , Daily Telegraph , Смоленск
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