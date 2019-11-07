Останки соратника Наполеона нашли под танцполом

Под танцполом в Смоленске нашли останки соратника Наполеона

ДНК-тест подтвердил, что одноногий скелет, найденный археологами под танцполом в Смоленске , принадлежит одному из генералов французского императора Наполеона Бонапарта Шарлю Этьену Гюдену, сообщили СМИ.

Как пишет The Daily Telegraph, вскоре скелет перевезут в Париж. Руководитель раскопок Пьер Малиновский надеется, что Россия примет участие в торжественной церемонии захоронения. По его словам, это «сблизит Францию и Россию», передает RT.

Шарль Этьен Гюден умер 22 августа 1812 года в возрасте 44 лет в бою у Валутиной горы, в котором погибли 7 тыс. французов.

В Гюдена попало пушечное ядро. Ему ампутировали ногу. Через три дня он скончался от гангрены. Когда он умер, у него вырезали сердце и отвезли его в Париж, чтобы захоронить на кладбище Перл-Лашез. При этом точное положение тела не было установлено.

Напомним, 8 июля сообщалось, что во время раскопок на Королевском бастионе в Смоленске археологии обнаружили останки, которые, вероятно, принадлежат одному из ближайших соратников Наполеона генералу Гюдену.