Астрономы детально изучили галактику MAMBO-9

Пыльная звездообразующая галактика MAMBO-9 детально исследована

Используя большой миллиметровый/субмиллиметровый массив Atacama (ALMA), международная группа астрономов провела детальные наблюдения пыльной звездообразующей галактики MMJ100026.36+021527.9, более известной как MAMBO-9. Исследование, описанное в статье, опубликованной 29 октября arXiv, дает физическую характеристику этой галактики, проливая больше света на ее природу.

Пыльные звездообразующие галактики (DSFGs) — это галактики, испытывающие большой всплеск высокоскоростного звездообразования, которые содержат значительное количество пыли или чей оптический/ультрафиолетовый свет может быть значительно затемнен. Они представляют собой наиболее интенсивные звездные вспышки во Вселенной и имеют решающее значение для улучшения нашего понимания формирования и эволюции галактик.

Особый интерес представляют DSFGs с высоким красным смещением (более 4.0). Они являются самыми интенсивными звездными яслями во Вселенной и имеют скорость звездообразования (SFR) в сотни или тысячи солнечных масс в год. Однако список известных DSFGs с высоким красным смещением все еще относительно короток, так как поиск новых объектов такого типа крайне затруднен.

При красном смещении 5,85 MAMBO-9 является одной из таких галактик, впервые идентифицированной в 2007 году прибором Max-Planck Millimeter BOlometer (MAMBO) на радиотелескопе IRAM 30м в Испании. Чтобы получить больше информации о свойствах этой малоизученной галактики, группа астрономов во главе с Кэтлин М. Кейси из Техасского университета в Остине выполнила наблюдения галактики MAMBO-9 с использованием ALMA.

"Здесь мы представляем многоволновую характеристику источника, чтобы ограничить его физические движущие силы и характеристики", — написали астрономы в статье.

Исследование подтвердило высокое красное смещение MAMBO-9. Это означает, что эта галактика является четвертой по величине красного смещения DSFG на сегодняшний день.

Кроме того, наблюдения показали, что MAMBO-9 состоит по меньшей мере из двух галактик, отделенных друг от друга примерно 19 600 световыми годами. По мнению астрономов, эти два компонента, обозначенные как MAMBO-9-А и MAMBO-9-B, вероятно, претерпевают слияние или взаимодействие.

"Они, вероятно, взаимодействуют в этой непосредственной близости, и это взаимодействие может сыграть существенную роль в движении достаточно плотных газовых облаков, чтобы вызвать интенсивное звездообразование", — отметили авторы статьи.

Исследование показало, что MAMBO-9-А (Северный компонент) имеет относительно высокую скорость звездообразования — около 590 солнечных масс в год, в то время как MAMBO-9-B (Южный компонент) формирует звезды со скоростью примерно 220 солнечных масс в год.

Общая масса гало MAMBO-9 оценивалась примерно в 3,3 триллиона солнечных масс. Кроме того, было подсчитано, что звездная масса галактики составляет около 3,2 миллиарда солнечных масс, масса пыли — 1,3 миллиарда солнечных масс, а общая масса молекулярного водорода — около 170 миллиардов солнечных масс.

Астрономы отметили, что относительно низкая масса звезд MAMBO-9, скорее всего, увеличится в десятки раз в ближайшие 40-80 миллионов лет. Это связано с тем, что галактика переживает звездный взрыв, вызванный слиянием, превращая свой большой запас молекулярного газа в звезды.