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Курский пожарный изобрел безопасную свечу 

Российская Газета + ещё 4 2 часа назад
Курский пожарный изобрел безопасную свечу
Фото: РИА Новости
Как сделать так, чтобы свечка, прогорев, затухала сама и не становилась причиной трагедий, придумал сотрудник испытательно-пожарной лаборатории Курской области Владимир Горбулин.
Как рассказали в пресс-службе регионального МЧС, Горбулин предложил в процессе изготовления устанавливать на фитиль защитную трубочку из негорючего материала. Она будет изолировать нижнюю часть жгута. По мере прогорания свечи огонь дойдет до защитного уровня и погаснет на определенной высоте от стола или подставки. Зажечь потухший огарок станет невозможно.
Серьезного удорожания производства такой апгрейд не повлечет. Зато применение самозатухающих свечек позволит сократить материальный ущерб и гибель людей на пожарах.
Изобретатель уже получил патент в Федеральной службе по интеллектуальной собственности. В сентябре 2019 года Владимир Горбулин подал заявку на конкурс "Лауреат премии МЧС России за научные и технические разработки". Но интересует его не признание и не заработок.
Владимир Иванович много лет служит в испытательно-пожарной лаборатории Курской области, возглавляет сектор судебных экспертиз. Это учреждение выясняет причины пожаров, как правило, связанных с гибелью людей. Зачастую огонь уносит детские жизни. Особенно часто свечи в быту используют в период новогодних праздников.
— Самое страшное в моей работе — сталкиваться со смертью ребенка, а иногда и нескольких сразу, — признался Владимир Горбулин. — До сих пор не могу забыть пожар в Кореневском районе, в котором погибли оставленные без присмотра брат с сестрой. В доме не было электричества, и по результатам экспертиз было установлено, что источником огня стала именно непотушенная свеча.
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Теги:
Наука и техника , Владимир Горбулин , Роспатент , МЧС , Курская Область
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