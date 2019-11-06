Курский пожарный изобрел безопасную свечу

Владимир Горбулин. Как сделать так, чтобы свечка, прогорев, затухала сама и не становилась причиной трагедий, придумал сотрудник испытательно-пожарной лаборатории Курской области

Как рассказали в пресс-службе регионального МЧС , Горбулин предложил в процессе изготовления устанавливать на фитиль защитную трубочку из негорючего материала. Она будет изолировать нижнюю часть жгута. По мере прогорания свечи огонь дойдет до защитного уровня и погаснет на определенной высоте от стола или подставки. Зажечь потухший огарок станет невозможно.

Серьезного удорожания производства такой апгрейд не повлечет. Зато применение самозатухающих свечек позволит сократить материальный ущерб и гибель людей на пожарах.

Изобретатель уже получил патент в Федеральной службе по интеллектуальной собственности . В сентябре 2019 года Владимир Горбулин подал заявку на конкурс "Лауреат премии МЧС России за научные и технические разработки". Но интересует его не признание и не заработок.

Владимир Иванович много лет служит в испытательно-пожарной лаборатории Курской области, возглавляет сектор судебных экспертиз. Это учреждение выясняет причины пожаров, как правило, связанных с гибелью людей. Зачастую огонь уносит детские жизни. Особенно часто свечи в быту используют в период новогодних праздников.