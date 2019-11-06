Человечеству предрекли скорые «неописуемые страдания»

Жителям Земли предрекли скорые «неописуемые страдания»

Если срочно не предпринять меры для сокращения выбросов углекислого газа, то изменение климата станет необратимым, и человечество ждут «неописуемые страдания». Об этом говорится в статье, опубликованной в научном журнале BioScience

Земля сталкивается с климатической чрезвычайной ситуацией. Под документом, предупреждающим о глобальных последствиях деятельности человека, поставили подписи более 11 тысяч ученых из 153 стран мира, отмечается в статье.

По данным ученых, несмотря на 40 лет переговоров по климату, наступил кризис, который происходит гораздо стремительнее, чем ожидало большинство ученых, и существует серьезная угроза природным экосистемам и судьбе человечества.

«Особенно тревожными являются потенциальные необратимые климатические переломы, которые могут привести к парниковому эффекту, который невозможно будет контролировать. Климатические цепные реакции могут вызвать значительные нарушения в экосистемах, обществе и экономике, потенциально делая большие площади Земли непригодными для жизни», — подчеркивается в статье.

Выводы ученых, по данным издания, основываются 40-летних наблюдениях, которые включают в себя потребление энергии, температуру поверхности, рост народонаселения, темпы обезлесения, массу полярных льдов, ВВП и выбросы углекислого газа.

При этом, по мнению ученых, у человечества еще есть время предпринять определенные меры для улучшения ситуации. Среди них специалисты назвали: замену ископаемого топлива на возобновляемые источники энергии, ввод высоких «углеродных налогов», сокращение выбросов нестойких загрязнителей, отказ от роста ВВП и улучшения материального положения. Они также призвали сократить массовую вырубку лесов, перераспределить потребление животной пищи в пользу растительной и ввести программы по уменьшения населения.

Как сообщал «Рамблер», ранее эксперты отметили, что глобальное потепление грозит России проблемами с добычей нефти и урожайностью, а ее жителям — проблемами со здоровьем.