Россия приступит к массовому обновлению ГЛОНАСС

Россия приступит к массовому обновлению стратегической системы ГЛОНАСС

Россия планирует провести в 2020 году пять запусков навигационных спутников для обновления орбитальной группировки ГЛОНАСС, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

Последние пять лет Россия запускала в космос не более двух навигационных спутников в год. При этом большая часть группировки ГЛОНАСС работает за пределами гарантийного срока. В этой связи в 2019 году в работе системы происходили множественные сбои, когда в рабочем состоянии оставался 21 аппарат, хотя для глобального покрытия Земли навигационными сигналами системы нужны 24 работающих спутника.

"На следующий год планируется запуск двух последних спутников серии "Глонасс-М" и начало обновления системы на космические аппараты нового поколения, речь идет о запуске двух "Глонасс-К" и первого аппарата поколения "Глонасс-К2", — рассказал собеседник агентства.

Все запуски будут проводиться с космодрома Плесецк на ракетах "Союз-2".

Спутники нового поколения "Глонасс-К" и "Глонасс-К2" отличаются от аппарата предыдущего поколения "Глонасс-М" большим количеством излучаемых навигационных сигналов (пять сигналов у "Глонасса-М", семь и девять — у "Глонасса-К" и "Глонасса-К2") и большим сроком службы (семь лет у "Глонасса-М", 10 лет — у "Глонасса-К" и "Глонасса-К2").

Как ранее сообщалось, до конца 2019 года планируется вывести на орбиту спутник "Глонасс-М". Запуск планируется на 10 декабря с космодрома Плесецк.

В настоящее время орбитальная группировка российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС включает 27 космических аппаратов (25 "Глонасс-М" и два "Глонасс-К"), из которых 23 работают по целевому назначению, один находится в орбитальном резерве, один — на этапе летных испытаний, еще два — на техническом обслуживании.

Глобальная навигационная спутниковая система (ГЛОНАСС) — одна из двух (наравне с GPS) полностью сформированных таких систем в мире. Свои системы сейчас развертывают Китай и Европа, соответственно, BeiDou и Galileo. ГЛОНАСС транслирует закрытый военный сигнал для российских Вооруженных сил — как для ориентации военнослужащих и техники на местности, так и наведении высокоточного и стратегического оружия на цель. Гражданский сигнал предоставляется на открытой и бесплатной основе всем пользователям в мире.