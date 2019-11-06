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Россия и Франция готовят соглашение по исследованию дальнего космоса 

ТАСС + ещё 1 2 часа назад
Россия и Франция готовят соглашение по исследованию космоса
Фото: EPA
Россия и Франция готовят соглашение по программе запуска обсерватории "Спектр-М" ("Миллиметрон"), которая будет изучать объекты дальнего космоса, в частности искать следы внеземной жизни. Об этом сообщила ТАСС замдиректора Физического института им. П. Н. Лебедева Российской академии наук (ФИАН) Лариса Лихачева.
"Мы начали готовить соглашение с французским космическим агентством", — сказала замдиректора института, отвечая на соответствующий вопрос.
Как сообщил ранее академик РАН Николай Кардашев, который на тот момент возглавлял Астрокосмический центр ФИАН, в проекте "Миллиметрон" планировали принять участие Италия, Франция, Китай и другие страны.
По словам Лихачевой, на финальной стадии находится соглашение по "Миллиметрону" с Южной Кореей, уже был подписан документ о сотрудничестве с Итальянским космическим агентством. Также взаимодействие по "Спектру-М" учитывается в российско-китайской программе исследований космического пространства.
Сейчас, уточнила Лихачева, разрабатывается рабочая конструкторская документация по аппарату. "Параллельно производится создание конструкторско-технологических макетов", — сказала она, добавив, что эта стадия продлится до 2023 года.
Лихачева выразила опасения, что из-за сокращения в 2019 году финансирования по программе "Спектра-М" обсерватория будет запущена не ранее 2030 года.
О проекте
Обсерватория "Спектр-М" предназначена для исследования объектов дальнего космоса в миллиметровом, субмиллиметровом и дальнем инфракрасном диапазонах спектра. С ее помощью ученые рассчитывают получить данные о глобальной структуре Вселенной, строении и эволюции галактик, их ядер, звезд, планетных систем, объектах со сверхсильными гравитационными и электромагнитными полями, а также об органических соединениях в космосе.
"Спектр-М" планируется запустить на расстояние 1,5 млн км, в район точки Лагранжа L2 системы Солнце — Земля, в которой уравновешиваются силы притяжения Солнца и Земли. Головная организация по созданию космического комплекса — НПО им. С. А. Лавочкина, головная организация по созданию комплекса научной аппаратуры — Астрокосмический центр ФИАН, ее основной соисполнитель — ОАО "Информационные спутниковые системы им. М. Ф. Решетнева", которое отвечает за создание конструкции телескопа, сборку и испытания бортового комплекса научной аппаратуры.
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Теги:
Наука и техника , Николай Кардашев , ИСС им. академика Решетнева , Роскосмос , РАН , НПО им. С.А. Лавочкина , Италия , Китай , Франция
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