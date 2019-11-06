Россия и Франция готовят соглашение по исследованию космоса

Россия и Франция готовят соглашение по исследованию дальнего космоса

Россия и Франция готовят соглашение по программе запуска обсерватории "Спектр-М" ("Миллиметрон"), которая будет изучать объекты дальнего космоса, в частности искать следы внеземной жизни. Об этом сообщила ТАСС замдиректора Физического института им. П. Н. Лебедева Российской академии наук (ФИАН) Лариса Лихачева.

"Мы начали готовить соглашение с французским космическим агентством", — сказала замдиректора института, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам Лихачевой, на финальной стадии находится соглашение по "Миллиметрону" с Южной Кореей, уже был подписан документ о сотрудничестве с Итальянским космическим агентством. Также взаимодействие по "Спектру-М" учитывается в российско-китайской программе исследований космического пространства.

Сейчас, уточнила Лихачева, разрабатывается рабочая конструкторская документация по аппарату. "Параллельно производится создание конструкторско-технологических макетов", — сказала она, добавив, что эта стадия продлится до 2023 года.

Лихачева выразила опасения, что из-за сокращения в 2019 году финансирования по программе "Спектра-М" обсерватория будет запущена не ранее 2030 года.

О проекте

Обсерватория "Спектр-М" предназначена для исследования объектов дальнего космоса в миллиметровом, субмиллиметровом и дальнем инфракрасном диапазонах спектра. С ее помощью ученые рассчитывают получить данные о глобальной структуре Вселенной, строении и эволюции галактик, их ядер, звезд, планетных систем, объектах со сверхсильными гравитационными и электромагнитными полями, а также об органических соединениях в космосе.