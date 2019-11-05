Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россияне стали чаще заказывать сборку компьютеров в магазинах 

Ferra.ru 1 час назад
Россияне стали чаще собирать компьютеры в магазинах
Фото: РИА Новости
Российский электронный дискаунтер «Ситилинк» провел анализ поведения покупателей, в результате чего пришел к следующим выводам: в течение первых девяти месяцев 2019 г интерес клиентов к приобретению собранных компьютеров вырос на 36%.
Специалисты компании пришли к выводам, что основной причиной, из-за которой заинтересованность покупателей в собирании компьютеров по компонентам выросла, стало глобальное изменение на рынке компьютерных комплектующих: снижение цен на видеокарты, SSD-накопители и перераспределение доли крупных игроков в этом сегменте.
"Эти три фактора сыграли важную роль в восстановление спроса на индивидуальную сборку ПК. В начале года мы зафиксировали признаки «оживления», и динамика на протяжении трех кварталов 2019 г. только подтвердила позитивные тенденции в сегменте. По нашим прогнозам, рост показателя продаж сохраниться и дальше, даже с учетом продолжающихся сложностей на рынке процессоров", — комментирует происходящее руководитель направления комплектующих и сборки ПК «Ситилинк» Алексей Русаков.
Видео дня. Рабынь продавали через Instagram и Facebook
Ferra.ru: последние новости
Xiaomi представила конкурента Apple Watch, но в три раза дешевле Xiaomi представила конкурента Apple Watch, но в три раза дешевле Госдума одобрила законопроект, запрещающий продажу смартфонов без российских приложений Госдума одобрила законопроект, запрещающий продажу смартфонов без российских приложений Ученые выявили самое безжизненное место на Земле Ученые выявили самое безжизненное место на Земле
Комментарии 
Теги:
Наука и техника , Алексей Русаков
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: Россия создала оружие против США
Пока вы не уснули: Россия создала оружие против США 173
«В Кремле поставят жирный крест на Зеленском»
«В Кремле поставят жирный крест на Зеленском» 82
В Москве предотвратили теракт
В Москве предотвратили теракт 347
Путин ополчился на «пещерных русофобов»
Путин ополчился на «пещерных русофобов» 376
Российский пилот пустил за штурвал случайную девушку
Российский пилот пустил за штурвал случайную девушку
Видео
Путин ополчился на «пещерных русофобов»
00:45
Путин ополчился на «пещерных русофобов»
Политика
Кремль отреагировал на убийство главы центра «Э» Ингушетии
07:40
Кремль отреагировал на убийство главы центра «Э» Ингушетии
Политика Криминал
«В Кремле поставят жирный крест на Зеленском»
01:11
«В Кремле поставят жирный крест на Зеленском»
Украина В мире
Кризис в Германии: как Меркель теряет позиции
12:18
Кризис в Германии: как Меркель теряет позиции
Европа В мире
«Наведите порядок»: Путин раскритиковал министра
00:11
«Наведите порядок»: Путин раскритиковал министра
Политика Образование
Богомолов возмутил РПЦ
02:01
Богомолов возмутил РПЦ
Общество
Турция атаковала Сирию
03:10