Россияне стали чаще собирать компьютеры в магазинах

Россияне стали чаще заказывать сборку компьютеров в магазинах

Российский электронный дискаунтер «Ситилинк» провел анализ поведения покупателей, в результате чего пришел к следующим выводам: в течение первых девяти месяцев 2019 г интерес клиентов к приобретению собранных компьютеров вырос на 36%.

Специалисты компании пришли к выводам, что основной причиной, из-за которой заинтересованность покупателей в собирании компьютеров по компонентам выросла, стало глобальное изменение на рынке компьютерных комплектующих: снижение цен на видеокарты, SSD-накопители и перераспределение доли крупных игроков в этом сегменте.