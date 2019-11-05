Стал известен новый факт о Вселенной

Ученые предположили, что Вселенная может иметь форму планеты

В американском журнале Nature было опубликовано новое исследование группы астрофизиков из Манчестерского университета. Ученые предположили, что наша Вселенная вполне может иметь не плоскую растягивающуюся в разные стороны форму, а форму круга, как, например, наша Земля.

Подобную гипотезу зарубежные исследователи выдвинули на основании данных, полученных со спутника Planck Европейского космического агентства . Так, ученые предполагают, что если «запустить» пучок фотонов в одну сторону, то он не продолжит свое движение в пространстве на протяжении бесконечного количества времени, а просто-напросто вернется с другой стороны. В основу новой работы астрофизиков легло предположение Эйнштейна, согласно которому гравитация меняет путь света при помощи гравитационного линзирования.

Стоит отметить, что в тот же самый момент, гипотеза американских ученых противостоит теории постоянной Хаббла. Ее суть заключается в том, что по мнению современных ученых, Вселенная бесконечно расширяется с постоянной скоростью в плоскости.