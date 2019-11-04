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Снимки NASA показали, как выглядит мини-пустыня на Украине 

Российская Газета 21 минуту назад
NASA засняло необычную пустыню на Украине
Фото: NASA
Cпутник NASA Landsat 8 сфотографировал Алешковские (Олешковские) пески — песчаный массив, расположенный в 30 км от Херсона (Украина).
Из космоса Алешковские пески (в народе их называют пустыней) выглядят как яйцо песочного цвета. В самом широком месте дюны песчаного массива (площадь — 1620 квадратных км) простираются на пять километров, их высота доходит до 5 метров. В Европе почти нигде нет такого количества песка, как здесь, пишет Spiegel.
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На снимке хорошо видна граница между песком и зеленью деревьев, окружающих массив. С 20-го века пустыню окружал густой сосновый лес. Были специально посажены деревья, чтобы сдерживать дальнейшее опустынивание. Но спутниковые снимки последних 30 лет показывают, что песок постепенно распространяется, особенно на северо-восточных и юго-западных склонах пустыни.
На песке, который летом нагревается до 75 градусов по Цельсию, произрастают лишь редкие растения.
Есть несколько теорий о возникновении этого песчаного массива на юге Украины.
Первая: дюны — это остатки бывшего русла Днепра.
Вторая, которой придерживаются многие исследователи, объясняет возникновение пустыни хозяйственной деятельностью человека. В 18-19 веках сюда начали завозить овец — более миллиона голов. Они уничтожили растительный покров; корни, которые скрепляли песчаную почву, погибли. То, что осталось, было чистым песком, на котором растениям трудно закрепиться.
По всей вероятности, вторая теория наиболее правдоподобна, тем более что до 1800 года в исторических документах региона не содержится упоминаний о пустыне. К тому же это не первый случай, когда животные коренным образом меняют ландшафт. Пример тому — Люнебургская пустошь на северо-западе Германии.
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Теги:
Наука и техника , Херсон
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