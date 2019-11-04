Американский грузовой корабль Cygnus успешно завершил стыковку с МКС

Грузовой космический корабль Cygnus успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС), НАСА вела прямую трансляцию.

Ракета-носитель Antares стартовала с космодрома в Виргинии с космическим кораблем Cygnus 2 ноября. Аппарат прибыл к МКС в понедельник. Стыковку со станцией начали астронавты НАСА Джессика Меир и Кристина Кук с использованием механического манипулятора Canadаrm2 для захвата Cygnus, после чего управление перешло к НАСА.

Грузовик доставил на орбиту предметы первой необходимости и материалы для научных экспериментов, в том числе специальный жилет для защиты от космической радиации AstroRad Vest. Предполагается, что новинка впоследствии может быть использована в ходе миссий на Луну и Марс.

Кроме того, Cygnus привез на станцию экспериментальный духовой шкаф Zero-G Oven, предназначенный для приготовления пищи в условиях гравитации. Он также может применяться в последующем в ходе длительных космических миссий. Еще один эксперимент, который называется The Made in Space Recycler, по информации НАСА, касается переработки в космосе пластика для использования в качестве материала для орбитальных 3D-принтеров.

Этот полет стал, по данным НАСА, первой миссией Cygnus в рамках второго контракта на доставку грузов на МКС. В отличие от предыдущих миссий Cygnus, этот рейс впервые доставил на орбиту "скоропортящиеся грузы", которые загружаются в корабль не раньше, чем за 24 часа до старта.