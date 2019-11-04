Найдено неандертальское ожерелье

Археологи нашли неандертальское ожерелье из орлиного когтя

Ожерелье из орлиного когтя, сделанное неандертальцами 40 000 лет назад, обнаружено в пещере на Пиренейском полуострове.

Когти орла считаются материалом, из которого неандертальцы делали свои первые украшения. Эта практика распространилась по всей Южной Европе около 120 000 — 40 000 лет назад. Теперь впервые исследователи обнаружили материальные свидетельства использования когтей орла в декоративных целях. Интерес находки заключается в том, что это самый современный образец украшения такого рода, относящийся к эпохе неандертальцев, и первый, найденный на Пиренейском полуострове. Специалисты говорят, что неандертальцы использовали орлиные когти в качестве подвесок и ожерелий, начиная с середины палеолита. Когти орла являются самыми старыми декоративными элементами, известными в Европе (даже старше, чем ракушки). Найденный артефакт относится к Шательперонской культуре последних неандертальцев, которые жили в Европе.

Ожерелье, сделанное неандертальцами, состоит всего лишь из одного когтя. Как отмечают эксперты, орлы в этот период были редкими птицами во многих экосистемах. Также время, которым исследователи датировали ожерелье, совпадает с моментом, когда неандертальцы вступили в контакт с Homo sapiens из Африки. Учёные предполагают, что использование орлиных когтей в качестве украшений могло быть культурной традицией, которую неандертальцы передали предкам современных людей перед их расселением по всей Европе.