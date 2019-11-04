На пляже в Австралии нашли живой «мозг»

Удивительное существо, очень напоминающее человеческий мозг, сфотографировала на пляже жительница австралийского острова Бруни.

Свой снимок она разместила в Фейсбуке, — рассказывает ГАЗЕТА.РУ со ссылкой на The Sun.

По ее словам, она встречает такое создание не в первый раз. А когда она дотронулась до живого «мозга», то у нее онемела рука.

«Может кто-нибудь сказать мне, что это такое? Я и моя мама продолжаем видеть их на пляже», — задала она вопрос в соцсети.

Доктор Саймон Гроува, куратор зоологии беспозвоночных в Тасманском музее и художественной галерее определил, что это — асцидия, беспозвоночное животное, обитающее в мировом океане.

Асцидии живут, прикрепляясь к чему-либо.

Другие пользователи сети предположили, что это может быть «морское перо» — ядовитое животное, прикосновение к которому дает паралитический эффект.