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На пляже в Австралии нашли живой «мозг» 

Рамблер 35 минут назад
На пляже в Австралии нашли живой «мозг»
Фото: Facebook
Удивительное существо, очень напоминающее человеческий мозг, сфотографировала на пляже жительница австралийского острова Бруни.
Свой снимок она разместила в Фейсбуке, — рассказывает ГАЗЕТА.РУ со ссылкой на The Sun.
По ее словам, она встречает такое создание не в первый раз. А когда она дотронулась до живого «мозга», то у нее онемела рука.
«Может кто-нибудь сказать мне, что это такое? Я и моя мама продолжаем видеть их на пляже», — задала она вопрос в соцсети.
Доктор Саймон Гроува, куратор зоологии беспозвоночных в Тасманском музее и художественной галерее определил, что это — асцидия, беспозвоночное животное, обитающее в мировом океане.
Асцидии живут, прикрепляясь к чему-либо.
Другие пользователи сети предположили, что это может быть «морское перо» — ядовитое животное, прикосновение к которому дает паралитический эффект.
Как ранее писал "Рамблер", мужчина из Индонезии снял на видео странное существо с крыльями и щупальцами.
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Редактор:  Ирина Лебедева
Теги:
Наука и техника , Газета.Ru , Австралия
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