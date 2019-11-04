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«ВКонтакте» устроила эксперимент по борьбе с оскорблениями 

SM News + ещё 6 1 час назад
«ВКонтакте» устроила эксперимент против оскорблений
Фото: Пресс-служба "ВКонтакте"
Социальная сеть «ВКонтакте» в рамках Дня народного единства запустила эксперимент, в рамках которого пользователей будут предупреждать от употребления агрессивной лексики в комментариях.
Указано, что при написании комментария алгоритмы решат, есть ли в нем признаки оскорблений. Если они там есть, то пользователю будет предложено «не тратить время на агрессию и отказаться от обидной реплики».
Администрация соцсети предполагает таким образом «защитить подростков, которые чаще других сталкиваются с издевательствами, и предотвратить травлю по национальному признаку».
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Теги:
Наука и техника , Интернет
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