«ВКонтакте» устроила эксперимент против оскорблений

«ВКонтакте» устроила эксперимент по борьбе с оскорблениями

Социальная сеть «ВКонтакте» в рамках Дня народного единства запустила эксперимент, в рамках которого пользователей будут предупреждать от употребления агрессивной лексики в комментариях.

Указано, что при написании комментария алгоритмы решат, есть ли в нем признаки оскорблений. Если они там есть, то пользователю будет предложено «не тратить время на агрессию и отказаться от обидной реплики».

Администрация соцсети предполагает таким образом «защитить подростков, которые чаще других сталкиваются с издевательствами, и предотвратить травлю по национальному признаку».