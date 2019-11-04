Шар в космосе под Новый год: Россия запустит сферический научный аппарат «Блиц-М»

«Блиц-М» будет запущен вместе с тремя спутниками связи «Гонец-М» на ракете-носителе «Рокот» 25 декабря.

Россия запустит в космос сферический стеклянный космический аппарат «Блиц-М», необходимый для уточнения гравитационного поля Земли. Ожидается, что он будет выведен на орбиту в конце декабря.

Известно, что «Блиц-М» будет запущен вместе с тремя спутниками связи «Гонец-М» на ракете-носителе «Рокот». Старт будет осуществлен с космодрома Плесецк.

Стеклянный сферический лазерный отражатель «Блиц-М» был создан в Научно-производственной корпорации «Системы прецизионного приборостроения» . Разработка предназначается для высокоточного определения орбит геодезических и навигационных спутников, а также для калибровки измерительных радиотехнических систем на орбите.

Кроме того, среди задач «Блиц-М», например, калибровка измерительных радиотехнических систем на орбите и определение параметров вращения и уточнение гравитационного поля Земли, уточняет РИА Новости.