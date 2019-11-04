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Шар в космосе под Новый год: Россия запустит сферический научный аппарат «Блиц-М» 

ТК «Звезда» + ещё 1 2 часа назад
Россия запустит сферический научный аппарат «Блиц-М»
Фото: roscosmos.ru
«Блиц-М» будет запущен вместе с тремя спутниками связи «Гонец-М» на ракете-носителе «Рокот» 25 декабря.
Россия запустит в космос сферический стеклянный космический аппарат «Блиц-М», необходимый для уточнения гравитационного поля Земли. Ожидается, что он будет выведен на орбиту в конце декабря.
Известно, что «Блиц-М» будет запущен вместе с тремя спутниками связи «Гонец-М» на ракете-носителе «Рокот». Старт будет осуществлен с космодрома Плесецк.
Стеклянный сферический лазерный отражатель «Блиц-М» был создан в Научно-производственной корпорации «Системы прецизионного приборостроения». Разработка предназначается для высокоточного определения орбит геодезических и навигационных спутников, а также для калибровки измерительных радиотехнических систем на орбите.
Кроме того, среди задач «Блиц-М», например, калибровка измерительных радиотехнических систем на орбите и определение параметров вращения и уточнение гравитационного поля Земли, уточняет РИА Новости.
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Теги:
Наука и техника , НПК "Системы прецизионного приборостроения" , РИА Новости
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