Смертоносные пирамидки: чай в пакетиках сочли опасным

Смертоносные пирамидки: чай в пакетиках признали опасным

Канадские ученые рассказали о смертельной опасности обыкновенного пакетика чая. С чашкой напитка в организм человека могут попасть миллиарды пластиковых частиц, колонии микробов и вредные химические вещества.

Результаты нового исследования опубликованы в журнале Environmental Science&Technology Американского химического общества.

Environmental Science&Technology

Были протестированы четыре коммерческие марки чая в пластиковых чайных пакетиках. Исследователи обнаружили, что один пакетик испускает в кипяток около 11,6 миллиардов микрочастиц пластика и 3,1 миллиарда наночастиц.

«Эти уровни в тысячи раз выше обнаруженных ранее в других продуктах питания», — говорится в заявлении Американского химического общества.

Ученые также проверили «пластиковый» чай на дафниях (водяных блохах). Хотя водяные блохи выжили, они показали «некоторые анатомические и поведенческие отклонения».

В ранее проведенном исследовании ВОЗ говорится, что потенциальную опасность для человека могут представлять сами частицы пластика, химические вещества в них и микроорганизмы, которые прикрепляются и колонизируют микропластик.

По словам ученых, необходимы дополнительные исследования, чтобы определить, может ли чайный микропластик быть вредным для человека.