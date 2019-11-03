Смертоносные пирамидки: чай в пакетиках сочли опасным

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Смертоносные пирамидки: чай в пакетиках признали опасным 

Рамблер + ещё 1 2 минуты назад
Канадские ученые рассказали о смертельной опасности обыкновенного пакетика чая. С чашкой напитка в организм человека могут попасть миллиарды пластиковых частиц, колонии микробов и вредные химические вещества.
Результаты нового исследования опубликованы в журнале Environmental Science&Technology Американского химического общества.
Environmental Science&Technology
Были протестированы четыре коммерческие марки чая в пластиковых чайных пакетиках. Исследователи обнаружили, что один пакетик испускает в кипяток около 11,6 миллиардов микрочастиц пластика и 3,1 миллиарда наночастиц.
«Эти уровни в тысячи раз выше обнаруженных ранее в других продуктах питания», — говорится в заявлении Американского химического общества.
Ученые также проверили «пластиковый» чай на дафниях (водяных блохах). Хотя водяные блохи выжили, они показали «некоторые анатомические и поведенческие отклонения».
Кишечная палочка к чаю: что пьют россияне
В ранее проведенном исследовании ВОЗ говорится, что потенциальную опасность для человека могут представлять сами частицы пластика, химические вещества в них и микроорганизмы, которые прикрепляются и колонизируют микропластик.
По словам ученых, необходимы дополнительные исследования, чтобы определить, может ли чайный микропластик быть вредным для человека.
Ранее «Рамблер» рассказывал о 10 необычных способах использовать чайные пакетики.
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Теги:
Наука и техника , Видео , Наука
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