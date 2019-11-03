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Китай успешно вывел на орбиту Земли три спутника 

ТАСС 1 час назад
Китай вывел на орбиту Земли три спутника
Фото: Reuters
Китай в воскресенье осуществил запуск ракеты-носителя "Чанчжэн-4-Би" с тремя спутниками на борту. Как сообщило агентство "Синьхуа", спутники успешно вышли на заданные орбиты.
По его данным, запуск был осуществлен с космодрома Тайюань (провинция Шаньси, Северный Китай). Полезная нагрузка ракеты-носителя включала в себя аппарат дистанционного зондирования Gaofen-7, научно-исследовательский спутник Судана, а также космический аппарат "Тяньи-15".
Как отмечает агентство, Gaofen-7 будет использоваться для картографических съемок Земли, при подготовке проектов в строительной сфере, а также статистических наблюдений. Его основными операторами станут Министерство природных ресурсов, Государственное статистическое управление и Министерство жилья, городского и сельского строительства КНР.
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Теги:
Наука и техника , Технологии , Минприроды , Китай
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