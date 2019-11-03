Китай вывел на орбиту Земли три спутника

Китай успешно вывел на орбиту Земли три спутника

Китай в воскресенье осуществил запуск ракеты-носителя "Чанчжэн-4-Би" с тремя спутниками на борту. Как сообщило агентство "Синьхуа", спутники успешно вышли на заданные орбиты.

По его данным, запуск был осуществлен с космодрома Тайюань (провинция Шаньси, Северный Китай). Полезная нагрузка ракеты-носителя включала в себя аппарат дистанционного зондирования Gaofen-7, научно-исследовательский спутник Судана, а также космический аппарат "Тяньи-15".