Twitter потерял Маска

Илон Маск «уходит в оффлайн»

Американский миллиардер, глава SpaceX и основатель компании Tesla Илон Маск заявил, что уходит в «оффлайн». Соответствующее заявление он сделал в своем микроблоге в Twitter.

Он написал, что сомневается в актуальности и целесообразности ресурса. При этом отметил, что «Reddit еще выглядит нормальным».

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Добавим, 31 октября Twitter раскритиковали в Белом доме, поскольку сервис отказался публиковать политическую рекламу.

А в середине октября Илон Маск допустил создание производства в России. Соответствующее заявление знаменитый американский предприниматель и инженер сделал на бизнес-форуме «Дело за малым!» в Краснодаре.