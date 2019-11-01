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Илон Маск «уходит в оффлайн» 

Мир24 40 минут назад
Twitter потерял Маска
Фото: Reuters
Американский миллиардер, глава SpaceX и основатель компании Tesla Илон Маск заявил, что уходит в «оффлайн». Соответствующее заявление он сделал в своем микроблоге в Twitter.
Он написал, что сомневается в актуальности и целесообразности ресурса. При этом отметил, что «Reddit еще выглядит нормальным».
скриншот видео
Добавим, 31 октября Twitter раскритиковали в Белом доме, поскольку сервис отказался публиковать политическую рекламу.
Илон Маск оценил российское образование
А в середине октября Илон Маск допустил создание производства в России. Соответствующее заявление знаменитый американский предприниматель и инженер сделал на бизнес-форуме «Дело за малым!» в Краснодаре.
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Теги:
Наука и техника , Илон Маск , SpaceX
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