Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ученые узнали последний маршрут «ледяной мумии» 

ТК «Звезда» + ещё 1 6 часов назад
Ученые узнали последний маршрут «ледяной мумии»
Фото: Reuters
Останки древнего человека нашли туристы на севере Италии в районе Эцтальских Альп.
Ученые узнали последний маршрут Этци — древнего человека, который погиб около 5300 лет назад в Альпах и превратился в ледяную мумию.
В этом исследователям помог мох, частички которого вмерзли в тело Этци, когда он умер. Об этом сообщается в журнале PLOS ONE.
Ледяную мумию в 1991 году нашли туристы на севере Италии в районе Эцтальских Альп. Она находилась на высоте 3,2 тысяч метров над уровнем моря. Благодаря низкой температуре тело древнего человека хорошо сохранилось.
По словам антропологов, ему удалось дожить примерно до 45 лет. В те времена это был очень солидный возраст. Этци был хорошо одет и обут, при нем был медный топор, набор снаряжения для стрельбы из лука, а также набор для разведения огня.
Ученые исследовали ледяную мумию и получили много сведений о древнем человеке. Специалисты спорят о причинах смерти Этци. По одной версии, его убили альпийские горцы, по другой — он погиб от переохлаждения. Антропологи выяснили, какими болезнями страдал древний человек, а также узнали меню его последней трапезы.
Новое исследование ученые посвятили видам мха — его исследователи обнаружили в кишечнике и на одежде Этци. Их оказалось не меньше 75 видов, из них около 30% происходят из того же района, где обнаружили мумию древнего человека.
Оставшиеся 70% позволили понять, что последний путь Этци проходил через долину Шнальсталь. В других долинах, которые расположены неподалеку, таких видов мха не было. В настоящее время в этой долине расположен популярный горнолыжный курорт. А некоторые виды мхов, которые были распространены во время жизни Этци, растут там до сих пор, сообщает «Российская газета».
Видео дня. Про принцессу-лесбиянку снимут детский мультфильм
ТК «Звезда»: последние новости
Археологи обнаружили загадочные послания в туннелях Монтесумы Археологи обнаружили загадочные послания в туннелях Монтесумы Вирус, от которого невозможно избавиться, атакует смартфоны Вирус, от которого невозможно избавиться, атакует смартфоны В России появится первая отечественная спутниковая система телефонной связи В России появится первая отечественная спутниковая система телефонной связи
Комментарии 
Теги:
Наука и техника , "Российская газета" , Италия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Расстрел в воинской части: командиры нарушили приказ
Расстрел в воинской части: командиры нарушили приказ 666
Таксиста без головы нашли в машине
Таксиста без головы нашли в машине 76
«Я устал от такой жизни»: правнук Сталина молит о помощи
«Я устал от такой жизни»: правнук Сталина молит о помощи 12
«США убили того, кого сами породили»
«США убили того, кого сами породили» 6
Сын Ширвиндта рассказал о состоянии отца
Сын Ширвиндта рассказал о состоянии отца
Видео
Уникальные кадры: загрузка «Ярсов» в пусковую установку
01:22
Уникальные кадры: загрузка «Ярсов» в пусковую установку
Армия Войска
Названы версии убийства экс-мэра Киселевска
02:17
Названы версии убийства экс-мэра Киселевска
Происшествия
Зеленский и генсек НАТО допустили унизительную ошибку
03:36
Зеленский и генсек НАТО допустили унизительную ошибку
В мире Статьи
«Это ЧОП, а не какие-то бабушки»
06:32
«Это ЧОП, а не какие-то бабушки»
Происшествия
Как жизнь в России изменится в ноябре
02:15
Как жизнь в России изменится в ноябре
Общество Другое
Мать убийцы из Нарьян-Мара рассказала о сыне
00:30
Мать убийцы из Нарьян-Мара рассказала о сыне
Криминал Происшествия
Британская армия взорвала «российские танки» в Солсбери
00:54
Британская армия взорвала «российские танки» в Солсбери
Армия
У «Булавы» нашли серьезный недостаток
00:39
У «Булавы» нашли серьезный недостаток
Армия
«Воспитатели пили чай»: трагедия в детском саду
00:33
«Воспитатели пили чай»: трагедия в детском саду
Происшествия Криминал
«Охранник открыл дверь постороннему человеку»
00:33
«Охранник открыл дверь постороннему человеку»
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение