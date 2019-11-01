Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Перовскиты оказались похожи на жидкости 

Индикатор 1 час назад
Перовскиты оказались похожи на жидкости
Фото: Michael Mazengarb/Flickr
Исследователи из Университета Макгилла впервые использовали многомерный электронный спектрометр для изучения поведения электронов в перовскитах — перспективном виде материалов для солнечных элементов. Статья ученых появилась в журнале Nature Communications.
Перовскиты — это твердые кристаллы, которые впервые привлекли внимание ученых в 2014 году за их необычные свойства, обеспечивающие потенциальное применение этих соединений в солнечных элементах. Такие устройства на основе перовскитов могут быть дешевле и устойчивее к дефектам.
Когда исследователи более внимательно изучили кристаллы йодида свинца-цезия (CsPbI3) с помощью двумерного электронного спектрометра, они увидели то, что бросает вызов традиционному пониманию разницы между жидкостями и твердыми телами. Они заметили странное поведение поляронов — квазичастиц, состоящих из электрона и сопровождающего его поля упругой деформации в кристалле.
Оказалось, что такое поведение поляронов в перовските больше характеризует этот материал как жидкость, а не как твердое тело. В масштабе 100 фемтосекунд ученым удалось обнаружить, что эти квазичастицы диффундируют, как будто находятся в жидком теле. Объяснить этот факт ученым удалось с помощью предположения, что в таком кристалле поляроны как будто сольватируются (связываются) наподобие молекул жидкости.
Видео дня. Про принцессу-лесбиянку снимут детский мультфильм
Индикатор: последние новости
В России создали ударопрочный бетон с применением отходов В России создали ударопрочный бетон с применением отходов Химики создали новый вид полимерных блоков Химики создали новый вид полимерных блоков Ученые уточнили месторасположение родины современного человека Ученые уточнили месторасположение родины современного человека
Комментарии 
Теги:
Наука и техника , Наука
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зеленский и генсек НАТО допустили унизительную ошибку
Зеленский и генсек НАТО допустили унизительную ошибку 757
Убийцу с детской площадки нашли мертвым в СИЗО
Убийцу с детской площадки нашли мертвым в СИЗО 238
Россияне смогут не платить за ЖКХ
Россияне смогут не платить за ЖКХ 187
Расстрел в Забайкалье: Солдаты слегли с нервным срывом
Расстрел в Забайкалье: Солдаты слегли с нервным срывом 24
Биланом заинтересовались «братки»
Биланом заинтересовались «братки» 5
Видео
Уникальные кадры: загрузка «Ярсов» в пусковую установку
01:22
Уникальные кадры: загрузка «Ярсов» в пусковую установку
Армия Войска
Названы версии убийства экс-мэра Киселевска
02:17
Названы версии убийства экс-мэра Киселевска
Происшествия
Зеленский и генсек НАТО допустили унизительную ошибку
03:36
Зеленский и генсек НАТО допустили унизительную ошибку
В мире Статьи
«Это ЧОП, а не какие-то бабушки»
06:32
«Это ЧОП, а не какие-то бабушки»
Происшествия
Как жизнь в России изменится в ноябре
02:15
Как жизнь в России изменится в ноябре
Общество Другое
Мать убийцы из Нарьян-Мара рассказала о сыне
00:30
Мать убийцы из Нарьян-Мара рассказала о сыне
Криминал Происшествия
Британская армия взорвала «российские танки» в Солсбери
00:54
Британская армия взорвала «российские танки» в Солсбери
Армия
У «Булавы» нашли серьезный недостаток
00:39
У «Булавы» нашли серьезный недостаток
Армия
«Воспитатели пили чай»: трагедия в детском саду
00:33
«Воспитатели пили чай»: трагедия в детском саду
Происшествия Криминал
«Охранник открыл дверь постороннему человеку»
00:33
«Охранник открыл дверь постороннему человеку»
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение