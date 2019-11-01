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В России появится инженерный центр для самолета CR929 

Российская Газета + ещё 2 1 час назад
В России появится инженерный центр для CR929
Фото: ТАСС
Инженерный центр дальнемагистрального самолета CR929 будет создан в России с филиалом в Китае, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Совет директоров CRAIC, совместного предприятия России и Китая по программе широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR929, утвердил создание инженерного центра в России. В Шанхае, где будет происходить финальная сборка воздушных судов, будет расположен филиал инженерного центра", — сказал глава Минпромторга России Денис Мантуров.
Макет перспективного российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолёта CR929 впервые показан в России на Международном авиационно-космическом салоне-2019 в Жуковском. COMAC представила на авиасалоне модель передней части фюзеляжа CR929 в масштабе 1:1, состоящей из кабины и короткой секции пассажирского салона. Представители Китайской государственной компании по производству авиакосмической техники Commercial Aircraft Corp of China (COMAC) заявляли, что проект CR929 сейчас находится на стадии предварительного проектирования и идет хорошо.
Исследования и разработка CR929 были начаты в 2016 году. В следующем году в Шанхае была основана Китайско-российская международная коммерческая авиастроительная компания (CRAIC), которая взяла на себя эту работу.
Лайнер позиционируется разработчиками в качестве конкурента пассажирским самолетам Boeing 777 и A330.
По данным COMAC, с первоначальным целевым рынком в двух странах первая версия самолета — CR929-600 — сможет пролетать 12 000 километров и перевозить 280 пассажиров.
Самолет планируется оснастить двумя турбовентиляторными реактивными двигателями тягой до 345 килоньютонов.
Он должен быть на 10-15 процентов лучше по топливной эффективности, чем его конкуренты. Использование композитов превысит 50%. Композитное крыло самолёта будет иметь сверхкритический профиль нового поколения, что обеспечит низкий аэродинамический шум и "многодисциплинарную оптимизацию". Ожидается, что композитные элементы конструкции планера, крыла, горизонтального и вертикального оперения, а также элементы механизации будут изготавливаться на заводах ЗАО "Аэрокомпозит" в Ульяновске и Казани.
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Теги:
Наука и техника , Денис Мантуров , Минпромторг , COMAC , Аэрокомпозит , Китай , Шанхай
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