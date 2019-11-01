В России появится инженерный центр для CR929

В России появится инженерный центр для самолета CR929

"Совет директоров CRAIC, совместного предприятия России и Китая по программе широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR929, утвердил создание инженерного центра в России. В Шанхае, где будет происходить финальная сборка воздушных судов, будет расположен филиал инженерного центра", — сказал глава Минпромторга России Денис Мантуров.

Макет перспективного российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолёта CR929 впервые показан в России на Международном авиационно-космическом салоне-2019 в Жуковском. COMAC представила на авиасалоне модель передней части фюзеляжа CR929 в масштабе 1:1, состоящей из кабины и короткой секции пассажирского салона. Представители Китайской государственной компании по производству авиакосмической техники Commercial Aircraft Corp of China (COMAC) заявляли, что проект CR929 сейчас находится на стадии предварительного проектирования и идет хорошо.

Исследования и разработка CR929 были начаты в 2016 году. В следующем году в Шанхае была основана Китайско-российская международная коммерческая авиастроительная компания (CRAIC), которая взяла на себя эту работу.

Лайнер позиционируется разработчиками в качестве конкурента пассажирским самолетам Boeing 777 и A330.

По данным COMAC, с первоначальным целевым рынком в двух странах первая версия самолета — CR929-600 — сможет пролетать 12 000 километров и перевозить 280 пассажиров.

Самолет планируется оснастить двумя турбовентиляторными реактивными двигателями тягой до 345 килоньютонов.